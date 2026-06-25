बस्तर में बड़ा प्रशासनिक बदलाव! बद्री मीणा बने नए आईजी, सुंदरराज का 14 साल का सफर खत्म

वहीं दूसरी ओर सुंदरराज पी का बस्तर से जुड़ा लंबा अध्याय अब समाप्त होने जा रहा है। वे लगातार सात वर्षों तक बस्तर में डीआईजी और आईजी के पद पर कार्यरत रहे। इससे पहले भी वे सात वर्षों तक एएसपी और एसपी के रूप में बस्तर क्षेत्र में सेवाएं दे चुके थे। इस तरह सुंदरराज पी ने कुल 14 वर्षों तक बस्तर में विभिन्न जिम्मेदारियां निभाईं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड माना जाता है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षा रणनीति, विकास कार्यों के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने और पुलिस-जनता के बीच विश्वास बढ़ाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।