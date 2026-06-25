बस्तर में बड़ा प्रशासनिक बदलाव! बद्री मीणा बने नए आईजी, सुंदरराज का 14 साल का सफर खत्म

बद्री नारायण मीणा बने बस्तर के नए आईजी (photo source- Patrika)
IPS Badri Narayan Meena: छत्तीसगढ़ पुलिस महकमे में एक महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। 2004 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी बद्री नारायण मीणा को बस्तर रेंज का नया पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) बनाया गया है। वे वर्तमान आईजी सुंदरराज पी का स्थान लेंगे। बद्री मीणा के कार्यभार संभालते ही सुंदरराज पी बस्तर से रिलीव होकर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति (सेंट्रल डेपुटेशन) पर रवाना होंगे।
बस्तर जैसे संवेदनशील और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र की कमान ऐसे अधिकारी को सौंपी गई है, जिनके पास पुलिसिंग का लंबा और विविध अनुभव है। बद्री नारायण मीणा प्रदेश के उन चुनिंदा आईपीएस अधिकारियों में शामिल हैं जिन्होंने मैदानी स्तर से लेकर रेंज स्तर तक कई अहम जिम्मेदारियां सफलतापूर्वक निभाई हैं।
आईपीएस बद्री नारायण मीणा के नाम छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक जिलों के पुलिस अधीक्षक (एसपी) रहने का रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने प्रदेश के कुल नौ जिलों में एसपी के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। यह उपलब्धि उन्हें राज्य के सबसे अनुभवी फील्ड अधिकारियों में शामिल करती है। एसपी के तौर पर उन्होंने सरगुजा संभाग से लेकर बस्तर संभाग तक कई महत्वपूर्ण जिलों में कानून-व्यवस्था की कमान संभाली। इसके अलावा रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कोरबा, रायगढ़ और राजनांदगांव जैसे बड़े और संवेदनशील जिलों में भी वे बतौर पुलिस कप्तान अपनी प्रभावी भूमिका निभा चुके हैं।
बद्री मीणा इससे पहले रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग पुलिस रेंज के आईजी के रूप में कार्य कर चुके हैं। खास बात यह है कि उन्हें दुर्ग रेंज में दो बार आईजी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जो उनके प्रशासनिक अनुभव और नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है। पुलिस विभाग में उनकी पहचान एक अनुभवी, अनुशासित और परिणामोन्मुख अधिकारी के रूप में रही है। फील्ड में लंबे अनुभव के कारण उन्हें कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिसिंग की गहरी समझ रखने वाला अधिकारी माना जाता है।
वहीं दूसरी ओर सुंदरराज पी का बस्तर से जुड़ा लंबा अध्याय अब समाप्त होने जा रहा है। वे लगातार सात वर्षों तक बस्तर में डीआईजी और आईजी के पद पर कार्यरत रहे। इससे पहले भी वे सात वर्षों तक एएसपी और एसपी के रूप में बस्तर क्षेत्र में सेवाएं दे चुके थे। इस तरह सुंदरराज पी ने कुल 14 वर्षों तक बस्तर में विभिन्न जिम्मेदारियां निभाईं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड माना जाता है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षा रणनीति, विकास कार्यों के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने और पुलिस-जनता के बीच विश्वास बढ़ाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
बस्तर रेंज प्रदेश का सबसे संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है, जहां सुरक्षा, विकास और जनविश्वास को साथ लेकर चलना बड़ी चुनौती होती है। ऐसे में बद्री नारायण मीणा के अनुभव और प्रशासनिक क्षमता पर सरकार और पुलिस मुख्यालय ने भरोसा जताया है। आने वाले समय में बस्तर में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने, नक्सल विरोधी अभियानों को प्रभावी बनाने तथा जनता और पुलिस के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी अब नए आईजी बद्री नारायण मीणा के कंधों पर होगी।
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