Chhattisgarh News: ‘जमीन में पटका, हाथ मुक्कों से बेदम पीटा’, उपसरपंच ने सरपंच पुत्र समेत कई लोगों के खिलाफ की शिकायत

Gobara Nawapara News: गोबरा नवापारा के ग्राम पंचायत जौंदी में आमसभा के दौरान जमकर बवाल हो गया। सामने आए फोटो और शिकायत ने माहौल को गरमा दिया है। ( Chhattisgarh news ) बताया जा रहा है कि 24 जून को आयोजित ग्राम पंचायत जौंदी की आमसभा में प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची को लेकर जमकर बहस हो गई। वहीं आज उपसरपंच पोखन लाल यदु ने मामले की शिकायत पुलिस से की।