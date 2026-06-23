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कसडोल में सिलसिलेवार हुई 8 मौतों का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, क्राइम सीन पर पहुंची पुलिस

Chhattisgarh Crime News: बलौदाबाजार जिले के कसडोल के खार्वे गांव में हुई 8 मौतों की असलीयत अब सामने आने वाली है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर क्राइम सीन पर पहुंची..

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बलोदा बाज़ार

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Chandu Nirmalkar

Jun 23, 2026

Kasdol Murder case, chhattisgarh crime news,

कसडोल में सिलसिलेवार हुई 8 मौतों का मुख्य आरोपी गिरफ्तार ( Photo - Patrika )

Kasdol Murder News: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के कसडोल थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खार्वे में कथित रूप से शराब में जहर मिलाकर हत्या किए जाने के चर्चित मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुख्य आरोपी राम साय जायसवाल को गिरफ्तार किया है। सूत्रों की माने तो पुलिस ने शनिवार से ही मुख्य आरोपी को हिरासत में लेकर लंबी पूछताछ की थी जिसके बाद गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई।

Chhattisgarh Crime News: आरोपी के खिलाफ कुल 9 अपराध दर्ज

जानकारी के मुताबिक कसडोल पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत हत्या के 8 तथा धारा 123 के तहत अपराध करने के इरादे से जहर देने सहित कुल 9 अपराध दर्ज किए हैं। इस सनसनीखेज मामले ने पूरे क्षेत्र में भारी चर्चा और चिंता का माहौल पैदा कर दिया था।

कुछ देर बाद पुलिस करेगी खुलासा

पुलिस सूत्रों का कहना है कि जांच के दौरान मिले साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर आरोपी की भूमिका सामने आई है। ( Chhattisgarh crime news) हालांकि पुलिस की ओर से अभी तक आधिकारिक रूप से आरोपियों के नाम और घटना के पीछे के कारणों का खुलासा नहीं किया गया है। इस पूरे मामले में बलौदाबाजार पुलिस आज दोपहर 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तृत जानकारी साझा करेगी। माना जा रहा है कि प्रेस वार्ता में घटना की पूरी साजिश, आरोपियों की भूमिका तथा जांच से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा किया जाएगा।

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Updated on:

23 Jun 2026 01:24 pm

Published on:

23 Jun 2026 01:16 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Baloda Bazar / कसडोल में सिलसिलेवार हुई 8 मौतों का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, क्राइम सीन पर पहुंची पुलिस

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