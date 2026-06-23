कसडोल में सिलसिलेवार हुई 8 मौतों का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, क्राइम सीन पर पहुंची पुलिस

पुलिस सूत्रों का कहना है कि जांच के दौरान मिले साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर आरोपी की भूमिका सामने आई है। ( Chhattisgarh crime news) हालांकि पुलिस की ओर से अभी तक आधिकारिक रूप से आरोपियों के नाम और घटना के पीछे के कारणों का खुलासा नहीं किया गया है। इस पूरे मामले में बलौदाबाजार पुलिस आज दोपहर 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तृत जानकारी साझा करेगी। माना जा रहा है कि प्रेस वार्ता में घटना की पूरी साजिश, आरोपियों की भूमिका तथा जांच से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा किया जाएगा।