ITI और 12वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका! 100 पदों पर निकली सीधी भर्ती, सैलरी 15 हजार रुपए

साथ ही, सभी अभ्यर्थी अपने साथ आवश्यक दस्तावेज जैसे शैक्षणिक प्रमाणपत्र (आईटीआई/12वीं), आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो तथा अन्य आवश्यक पहचान संबंधी दस्तावेज अनिवार्य रूप से लेकर आएं। कैम्पस प्लेसमेंट के दौरान मौके पर ही इंटरव्यू एवं चयन प्रक्रिया आयोजित की जाएगी, इसलिए उम्मीदवारों को पूरी तैयारी के साथ उपस्थित होना चाहिए, ताकि वे इस अवसर का अधिकतम लाभ उठा सकें।