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ITI और 12वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका! 100 पदों पर निकली सीधी भर्ती, सैलरी 15 हजार रुपए

CG Job Vacancy: अंबिकापुर में 27 अप्रैल को आईटीआई परिसर में कैम्पस प्लेसमेंट आयोजित होगा, जिसमें करीब 100 पदों पर भर्ती कर युवाओं को रोजगार का अवसर दिया जाएगा।

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अंबिकापुर

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Shradha Jaiswal

Apr 24, 2026

ITI और 12वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका! 100 पदों पर निकली सीधी भर्ती, सैलरी 15 हजार रुपए(photo-patrika)

ITI और 12वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका! 100 पदों पर निकली सीधी भर्ती, सैलरी 15 हजार रुपए(photo-patrika)

CG Job Vacancy: छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले के युवाओं के लिए रोजगार का अच्छा अवसर सामने आया है। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आईटीआई) अंबिकापुर में 27 अप्रैल 2026 को कैम्पस प्लेसमेंट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें करीब 100 पदों पर भर्ती की जाएगी।

CG Job Vacancy: कंपनी करेगी चयन

इस प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन Genus Energizing Live द्वारा किया जा रहा है, जिसमें टेक्नीशियन और सुपरवाइजर पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को लगभग 15 हजार रुपये मासिक वेतन (CTC + TA) प्रदान किया जाएगा, जिससे युवाओं को रोजगार का अच्छा अवसर मिलेगा।

योग्यता और पात्रता

इन पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी ट्रेड से आईटीआई या हायर सेकेंडरी (12वीं) उत्तीर्ण निर्धारित की गई है। यह भर्ती विशेष रूप से उन युवाओं के लिए उपयोगी है, जो तकनीकी या सामान्य शिक्षा पूरी करने के बाद रोजगार के अवसर की तलाश कर रहे हैं।

कैसे करें भागीदारी

इच्छुक अभ्यर्थियों को 27 अप्रैल 2026 को सुबह 10 बजे Ambikapur स्थित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आईटीआई) परिसर में निर्धारित समय पर उपस्थित होना होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे समय से पहले पहुंचकर पंजीयन प्रक्रिया पूरी करें, ताकि चयन प्रक्रिया में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

साथ ही, सभी अभ्यर्थी अपने साथ आवश्यक दस्तावेज जैसे शैक्षणिक प्रमाणपत्र (आईटीआई/12वीं), आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो तथा अन्य आवश्यक पहचान संबंधी दस्तावेज अनिवार्य रूप से लेकर आएं। कैम्पस प्लेसमेंट के दौरान मौके पर ही इंटरव्यू एवं चयन प्रक्रिया आयोजित की जाएगी, इसलिए उम्मीदवारों को पूरी तैयारी के साथ उपस्थित होना चाहिए, ताकि वे इस अवसर का अधिकतम लाभ उठा सकें।

सीधी भर्ती का मिलेगा लाभ

कैम्पस प्लेसमेंट के जरिए उम्मीदवारों को सीधे कंपनी में चयन का मौका मिलेगा। इससे युवाओं को रोजगार पाने के लिए लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा और मौके पर ही इंटरव्यू के आधार पर चयन किया जाएगा।

इस तरह के प्लेसमेंट ड्राइव से स्थानीय युवाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार मिलने का अवसर मिलेगा। इससे न केवल बेरोजगारी कम करने में मदद मिलेगी, बल्कि युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में भी योगदान मिलेगा।

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Updated on:

24 Apr 2026 09:30 am

Published on:

24 Apr 2026 09:27 am

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / ITI और 12वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका! 100 पदों पर निकली सीधी भर्ती, सैलरी 15 हजार रुपए

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