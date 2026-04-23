सोशल मीडिया पर फैला Video, कार में Romance करते टीचर और युवती पकड़े गए, जानें पूरा मामला

सोशल मीडिया पर फैला Video, कार में Romance करते टीचर और युवती पकड़े गए, जानें पूरा मामला(photo-patrika)
CG School Teacher Controversy: छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले में एक संविदा शिक्षक से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। बतौली स्थित आत्मानंद स्कूल में पदस्थ शिक्षक सुरेश जायसवाल का कथित वीडियो देर रात का बताया जा रहा है, जिसमें वह एक कार के अंदर एक युवती के साथ नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने मौके पर वीडियो बनाकर इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जिसके बाद मामला तेजी से फैल गया।
वायरल वीडियो में दिख रही युवती की पहचान को लेकर तरह-तरह की बातें सामने आ रही हैं। कुछ लोगों द्वारा यह दावा किया गया कि युवती स्कूल की छात्रा है, हालांकि इसकी अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। प्रशासनिक स्तर पर भी इस पहलू की जांच की जा रही है, ताकि तथ्य स्पष्ट हो सकें।
मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने एहतियातन कदम उठाते हुए संबंधित शिक्षक को स्कूल से हटाकर अन्यत्र अटैच कर दिया है। विभाग का कहना है कि जांच पूरी होने तक यह कार्रवाई की गई है, ताकि संस्थान की छवि प्रभावित न हो और निष्पक्ष जांच हो सके।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, अब तक ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है कि वीडियो में कोई आपत्तिजनक स्थिति थी। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि युवती स्कूल की छात्रा नहीं है। हालांकि, पूरे मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए जांच जारी है।
घटना के दौरान वीडियो बनाने वाले कुछ लोगों पर युवती के साथ बदसलूकी करने के आरोप भी सामने आए हैं। यह पहलू भी अब चर्चा में है और स्थानीय स्तर पर इसकी जांच की मांग उठ रही है। इससे मामला केवल वायरल वीडियो तक सीमित न रहकर सामाजिक व्यवहार और जिम्मेदारी का मुद्दा भी बन गया है।
अब तक इस मामले में पुलिस के पास कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। बावजूद इसके, वीडियो के वायरल होने से क्षेत्र में माहौल गरमा गया है और लोग प्रशासन से स्पष्टता की मांग कर रहे हैं।
इस घटना ने एक बार फिर सोशल मीडिया ट्रायल पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जहां बिना पूरी जांच के ही किसी व्यक्ति को कठघरे में खड़ा कर दिया जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में तथ्यों की पुष्टि के बाद ही निष्कर्ष निकालना जरूरी है।
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