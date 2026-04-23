सोशल मीडिया पर फैला Video, कार में Romance करते टीचर और युवती पकड़े गए, जानें पूरा मामला

CG School Teacher Controversy: छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले में एक संविदा शिक्षक से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। बतौली स्थित आत्मानंद स्कूल में पदस्थ शिक्षक सुरेश जायसवाल का कथित वीडियो देर रात का बताया जा रहा है, जिसमें वह एक कार के अंदर एक युवती के साथ नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने मौके पर वीडियो बनाकर इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जिसके बाद मामला तेजी से फैल गया।