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अंबिकापुर

सोशल मीडिया पर फैला Video, कार में Romance करते टीचर और युवती पकड़े गए, जानें पूरा मामला

CG School Teacher Controversy: अंबिकापुर में एक संविदा शिक्षक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला सुर्खियों में है, जिसमें वह कार के अंदर एक युवती के साथ नजर आ रहे हैं और घटना ने क्षेत्र में चर्चा तेज कर दी है।

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अंबिकापुर

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Shradha Jaiswal

Apr 23, 2026

सोशल मीडिया पर फैला Video, कार में Romance करते टीचर और युवती पकड़े गए, जानें पूरा मामला(photo-patrika)

CG School Teacher Controversy: छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले में एक संविदा शिक्षक से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। बतौली स्थित आत्मानंद स्कूल में पदस्थ शिक्षक सुरेश जायसवाल का कथित वीडियो देर रात का बताया जा रहा है, जिसमें वह एक कार के अंदर एक युवती के साथ नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने मौके पर वीडियो बनाकर इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जिसके बाद मामला तेजी से फैल गया।

CG School Teacher Controversy: युवती की पहचान को लेकर अटकलें

वायरल वीडियो में दिख रही युवती की पहचान को लेकर तरह-तरह की बातें सामने आ रही हैं। कुछ लोगों द्वारा यह दावा किया गया कि युवती स्कूल की छात्रा है, हालांकि इसकी अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। प्रशासनिक स्तर पर भी इस पहलू की जांच की जा रही है, ताकि तथ्य स्पष्ट हो सकें।

विभाग ने की त्वरित कार्रवाई

मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने एहतियातन कदम उठाते हुए संबंधित शिक्षक को स्कूल से हटाकर अन्यत्र अटैच कर दिया है। विभाग का कहना है कि जांच पूरी होने तक यह कार्रवाई की गई है, ताकि संस्थान की छवि प्रभावित न हो और निष्पक्ष जांच हो सके।

कोई आपत्तिजनक स्थिति की पुष्टि नहीं

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, अब तक ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है कि वीडियो में कोई आपत्तिजनक स्थिति थी। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि युवती स्कूल की छात्रा नहीं है। हालांकि, पूरे मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए जांच जारी है।

ग्रामीणों की भूमिका पर भी सवाल

घटना के दौरान वीडियो बनाने वाले कुछ लोगों पर युवती के साथ बदसलूकी करने के आरोप भी सामने आए हैं। यह पहलू भी अब चर्चा में है और स्थानीय स्तर पर इसकी जांच की मांग उठ रही है। इससे मामला केवल वायरल वीडियो तक सीमित न रहकर सामाजिक व्यवहार और जिम्मेदारी का मुद्दा भी बन गया है।

पुलिस में अब तक कोई शिकायत नहीं

अब तक इस मामले में पुलिस के पास कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। बावजूद इसके, वीडियो के वायरल होने से क्षेत्र में माहौल गरमा गया है और लोग प्रशासन से स्पष्टता की मांग कर रहे हैं।

सोशल मीडिया ट्रायल पर उठे सवाल

इस घटना ने एक बार फिर सोशल मीडिया ट्रायल पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जहां बिना पूरी जांच के ही किसी व्यक्ति को कठघरे में खड़ा कर दिया जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में तथ्यों की पुष्टि के बाद ही निष्कर्ष निकालना जरूरी है।

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Updated on:

23 Apr 2026 03:53 pm

Published on:

23 Apr 2026 03:52 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / सोशल मीडिया पर फैला Video, कार में Romance करते टीचर और युवती पकड़े गए, जानें पूरा मामला

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