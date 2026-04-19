Drug smuggling: 1704 नग नशीले कैप्सूल और 100 इंजेक्शन के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, सप्लायर हत्या के मामले में था फरार

अंबिकापुर. सरगुजा के संभागीय आबकारी उडऩदस्ता टीम ने 1704 नग नशीले कैप्सूल व 100 नग नशीले इंजेक्शन के साथ 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। इनमें एक सप्लायर भी शामिल है। सप्लायर के नाम का खुलासा पहले पकड़े गए 2 आरोपियों ने की। यह भी पता चला कि सप्लायर (Drug smuggling) हत्या के एक मामले में फरार चल रहा था। पुलिस ने शहर के प्रतीक्षा बस स्टैंड एक लॉज में दबिश देकर सप्लायर को गिरफ्तार किया। आबकारी टीम ने तीनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है।