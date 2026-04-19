भाषा के आधार पर भेदभाव! प्राइवेट स्कूल पर 1 लाख का जुर्माना, निजी स्कूल पर बड़ी कार्रवाई

नियमों के उल्लंघन के चलते स्वरंग किड्स एकेडमी पर 1 लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया है। साथ ही संस्था का संचालन तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश दिया है कि जुर्माना राशि शासन के खजाने में जमा की जाए। साथ ही विकासखंड शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को अन्य मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जाए, ताकि उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो।