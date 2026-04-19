19 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

भाषा के आधार पर भेदभाव! प्राइवेट स्कूल पर 1 लाख का जुर्माना, निजी स्कूल पर बड़ी कार्रवाई

Ambikapur School Case: अंबिकापुर में भाषा के आधार पर बच्चे को प्रवेश देने से इनकार के मामले में कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए। जांच में आरोपों की पुष्टि होने के बाद शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की।

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Shradha Jaiswal

Apr 19, 2026

भाषा के आधार पर भेदभाव! प्राइवेट स्कूल पर 1 लाख का जुर्माना, निजी स्कूल पर बड़ी कार्रवाई(photo-patrika)

भाषा के आधार पर भेदभाव! प्राइवेट स्कूल पर 1 लाख का जुर्माना, निजी स्कूल पर बड़ी कार्रवाई(photo-patrika)

Ambikapur School Case: छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले में भाषा के आधार पर एक बच्चे को प्रवेश देने से इनकार किए जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर अजीत वसंत ने तत्काल जांच के आदेश दिए। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच कराई गई और संबंधित तथ्यों की पुष्टि की गई।

Ambikapur School Case: मासूम बच्चे को प्रवेश से किया इनकार

जांच में सामने आया कि चोपड़ापारा स्थित स्वरंग किड्स एकेडमी (पेशागी एजूकेशन सोसायटी) ने 4 वर्षीय बच्चे को इस आधार पर प्रवेश देने से मना कर दिया कि वह हिंदी नहीं बोल पाता और केवल सरगुजिहा भाषा में बात करता है। आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने यह भी कहा कि यहां “बड़े घरों के बच्चे पढ़ते हैं” और शिक्षक बच्चे की बात नहीं समझ पाएंगे।

जांच में सामने आया भेदभाव

जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. दिनेश कुमार झा की रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि यह कार्रवाई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के विपरीत है। इसे स्पष्ट रूप से भेदभावपूर्ण और अनुचित माना गया।

बिना मान्यता संचालित हो रहा था स्कूल

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि संबंधित संस्था बिना विभागीय मान्यता के संचालित हो रही थी। स्कूल प्रबंधन और शिक्षकों ने अपनी गलती स्वीकार की है। मामले की जांच के लिए रूमी घोष, वरिष्ठ प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय केदारपुर की अध्यक्षता में गठित टीम ने भी घटना की पुष्टि की। साथ ही स्कूल के बिना मान्यता संचालन की जानकारी भी सामने आई।

शिक्षा के अधिकार कानून का उल्लंघन

अधिकारियों ने इसे निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का स्पष्ट उल्लंघन माना है। जांच में यह भी पाया गया कि संबंधित संस्था की यह कार्रवाई पूरी तरह से नियमों के खिलाफ थी और शिक्षा के अधिकार से जुड़े प्रावधानों का पालन नहीं किया गया।

स्कूल पर 1 लाख का जुर्माना, संचालन स्थगित

नियमों के उल्लंघन के चलते स्वरंग किड्स एकेडमी पर 1 लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया है। साथ ही संस्था का संचालन तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश दिया है कि जुर्माना राशि शासन के खजाने में जमा की जाए। साथ ही विकासखंड शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को अन्य मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जाए, ताकि उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

19 Apr 2026 09:20 am

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / भाषा के आधार पर भेदभाव! प्राइवेट स्कूल पर 1 लाख का जुर्माना, निजी स्कूल पर बड़ी कार्रवाई

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Car accident: नेशनल हाइवे पर ट्रक से जा भिड़ीं 2 कार, दोनों के उड़ गए परखच्चे, हादसे में 7 घायलों में 6 की हालत गंभीर

Car accident
अंबिकापुर

Fine on Private school: बच्चे को एडमिशन नहीं देने वाले स्वरंग किड्स एकेडमी पर DEO ने ठोंका 1 लाख का जुर्माना, स्कूल का संचालन भी स्थगित

Fine on Private school
अंबिकापुर

Private schools: शहर के इन 2 निजी स्कूलों पर छात्रों से वसूली गई फीस का 50 प्रतिशत लगेगा जुर्माना! अभिभावकों ने की थी ये शिकायतें

Private schools
अंबिकापुर

No admission case: सरगुजिहा बोली बोलने वाले बच्चे को नहीं दिया एडमिशन, डीईओ ने भेजा नोटिस, लिखा- क्यों न आपकी संस्था स्थायी रूप से बंद कर दें?

No admission case
अंबिकापुर

Hospital inspection: अस्पताल में अचानक पहुंचे जेडी, लैब की हालत देख भडक़े, कहा- इन 9 कर्मचारियों का वेतन रोक दो

Hospital inspection
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.