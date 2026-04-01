Hospital inspection: अस्पताल में अचानक पहुंचे जेडी, लैब की हालत देख भडक़े, कहा- इन 9 कर्मचारियों का वेतन रोक दो

अंबिकापुर. सरगुजा संभाग के संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. अनिल कुमार शुक्ला ने शुक्रवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धौरपुर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण (Hospital inspection) के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही और अव्यवस्था सामने आने पर जिम्मेदारों को कड़ी फटकार लगाई गई। वहीं अस्पताल में 9 कर्मचारी लंबे समय से उपस्थिति नहीं दे रहे थे। इन सभी कर्मचारियों के वेतन रोकने के निर्देश उन्होंने दिए।