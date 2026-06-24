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रायगढ़ इस्पात संयंत्र में बड़ा हादसा, फर्नेस ब्लास्ट से 3 श्रमिक घायल, मौके पर मची अफरा-तफरी

Furnace Blast at Steel Plant: पूंजीपथरा स्थित रायगढ़ इस्पात संयंत्र में फर्नेस ब्लास्ट हुआ है, जिसकी चपेट में आने से करीब 4 मजदूर घायल हो गए हैं।
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रायगढ़

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Khyati Parihar

Jun 24, 2026

Steel Plant Furnace Explosion

घायल अस्पताल में भर्ती (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Raigarh Steel Plant Blast: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के पूंजीपथरा स्थित रायगढ़ इस्पात संयंत्र में बड़ा हादसा हो गया। यहां कथित फर्नेस ब्लास्ट की घटना में तीन श्रमिक घायल हो गए। हादसे के बाद घायलों को तत्काल उपचार के लिए अपेक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। मामला पूंजीपथरा थाना क्षेत्र का है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, फर्नेस में अधिक नमी (मॉइस्चर) जमा हो जाने के कारण यह घटना हुई। बताया जा रहा है कि मजदूर नियमित कार्य में जुटे हुए थे, तभी फर्नेस क्षेत्र में अचानक तेज गर्मी और धुआं फैल गया। घटना में तीन कर्मचारी झुलस गए। उन्हें तत्काल उपचार के लिए निजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है।

घायलों की स्थिति खतरे से बाहर

अस्पताल सूत्रों के मुताबिक तीनों घायल श्रमिकों की स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर है। घटना के बाद उद्योग प्रबंधन के अधिकारी और कर्मचारी अपेक्स अस्पताल पहुंच गए तथा घायलों के उपचार की निगरानी कर रहे हैं। मामले की जानकारी मिलने के बाद हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।

जीएम ने ब्लास्ट से किया इनकार

रायगढ़ इस्पात के जीएम सुनील पांडा ने कहा कि बरसात के मौसम में रॉ मैटेरियल में नमी आ जाने से फर्नेस हिट होने पर गैस का फॉर्मेशन हो जाता है। गैस ऊपर निकलने से धुआं फैल गया, जिससे मजदूरों में अफरा-तफरी मच गई। उन्होंने बताया कि कुछ मजदूर घबराहट में ऊपर से कूद गए, जिससे उन्हें चोटें आई हैं। जीएम ने फर्नेस ब्लास्ट होने की बात से इनकार किया है। फिलहाल पुलिस और संबंधित विभाग की टीम मामले की जांच कर रही है।

जीएम ने ब्लास्ट से किया इनकार

रायगढ़ इस्पात के जीएम सुनील पांडा ने कहा कि बरसात के मौसम में रॉ मैटेरियल में नमी आ जाने से फर्नेस हिट होने पर गैस का फॉर्मेशन हो जाता है। गैस ऊपर निकलने से धुआं फैल गया, जिससे मजदूरों में अफरा-तफरी मच गई। उन्होंने कहा कि कुछ मजदूर घबराहट में ऊपर से कूद गए, जिससे उन्हें चोटें आई हैं। जीएम ने फर्नेस ब्लास्ट होने की बात से इनकार किया है। फिलहाल पुलिस और संबंधित विभाग की टीम मामले की जांच कर रही है।

वहीं औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग के सहायक संचालक राहुल पटेल ने बताया कि रायगढ़ इस्पात में हादसा हुआ है। जिसमें श्रमिक घायल हुए है। 10 प्रतिशत के आसपास झुलसे हैं। एक श्रमिक का हाथ टूटा है, चारो श्रमिका का इलाज जारी है। औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग की टीम जांच के लिए निकल गई है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। समय-समय पर उद्योगों में जांच की जाती है।

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Updated on:

24 Jun 2026 03:21 pm

Published on:

24 Jun 2026 02:49 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / रायगढ़ इस्पात संयंत्र में बड़ा हादसा, फर्नेस ब्लास्ट से 3 श्रमिक घायल, मौके पर मची अफरा-तफरी

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