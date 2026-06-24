रायगढ़ इस्पात संयंत्र में बड़ा हादसा, फर्नेस ब्लास्ट से 3 श्रमिक घायल, मौके पर मची अफरा-तफरी

रायगढ़ इस्पात के जीएम सुनील पांडा ने कहा कि बरसात के मौसम में रॉ मैटेरियल में नमी आ जाने से फर्नेस हिट होने पर गैस का फॉर्मेशन हो जाता है। गैस ऊपर निकलने से धुआं फैल गया, जिससे मजदूरों में अफरा-तफरी मच गई। उन्होंने बताया कि कुछ मजदूर घबराहट में ऊपर से कूद गए, जिससे उन्हें चोटें आई हैं। जीएम ने फर्नेस ब्लास्ट होने की बात से इनकार किया है। फिलहाल पुलिस और संबंधित विभाग की टीम मामले की जांच कर रही है।