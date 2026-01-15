15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CGMSC घोटाले में ED की गिरफ्त में ‘मनी ट्रेल’, शशांक चौपड़ा से 22 जनवरी तक सख्त पूछताछ, अब खुलेंगे कई पोल राज़

CGMSC Corruption Case: इस बहुचर्चित मामले में जेल में बंद शशांक चौपड़ा को ईडी ने 22 जनवरी तक कस्टोडियल रिमांड पर लिया है।

1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Jan 15, 2026

CGMSC घोटाले में ED की गिरफ्त में ‘मनी ट्रेल’, शशांक चौपड़ा से 22 जनवरी तक सख्त पूछताछ, अब खुलेंगे कई पोल राज़(Photo-AI)

CGMSC घोटाले में ED की गिरफ्त में ‘मनी ट्रेल’, शशांक चौपड़ा से 22 जनवरी तक सख्त पूछताछ, अब खुलेंगे कई पोल राज़(Photo-AI)

CGMSC Corruption Case: छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन (CGMSC) घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई तेज हो गई है। इस बहुचर्चित मामले में जेल में बंद शशांक चौपड़ा को ईडी ने 22 जनवरी तक कस्टोडियल रिमांड पर लिया है। ईडी शशांक चौपड़ा से मनी ट्रेल और घोटाले से जुड़े वित्तीय लेनदेन को लेकर गहन पूछताछ करेगी।

CGMSC Corruption Case: मास्टरमाइंड बताकर ED कर रही पूछताछ

ईडी अधिकारियों के अनुसार शशांक चौपड़ा इस घोटाले का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। वह मोक्षित कॉर्पोरेशन का संचालक है और CGMSC से जुड़े कई अहम टेंडरों व सप्लाई से सीधे तौर पर जुड़ा रहा है। जांच एजेंसी को आशंका है कि बड़े पैमाने पर सरकारी धन की हेराफेरी की गई है।

मनी ट्रेल पर फोकस

ईडी की पूछताछ का मुख्य फोकस मनी ट्रेल पर रहेगा। सूत्रों के मुताबिक शशांक चौपड़ा से टेंडर प्रक्रिया, कमीशनखोरी, फर्जी सप्लाई, ओवररेटिंग और काले धन के नेटवर्क को लेकर सवाल किए जाएंगे। एजेंसी यह जानने की कोशिश करेगी कि घोटाले की रकम किन-किन माध्यमों से कहां-कहां भेजी गई।

इस मामले में बुधवार को ईडी के अधिकारी और वकील विशेष कोर्ट पहुंचे, जहां शशांक चौपड़ा को पेश कर कस्टोडियल रिमांड की मांग की गई। कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद ईडी को उससे सीधे पूछताछ का अवसर मिला है।

अन्य आरोपियों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

सूत्रों का कहना है कि शशांक चौपड़ा से पूछताछ के दौरान कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। इससे घोटाले में शामिल अन्य अफसरों, सप्लायर्स और बिचौलियों की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। ईडी को उम्मीद है कि इस रिमांड के दौरान पूरे घोटाले की परतें खुलेंगी। ईडी की सख्ती से साफ है कि CGMSC घोटाले में जांच अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच रही है। आने वाले दिनों में इस मामले में और गिरफ्तारियां या समन जारी होने की भी संभावना जताई जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

15 Jan 2026 03:17 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CGMSC घोटाले में ED की गिरफ्त में ‘मनी ट्रेल’, शशांक चौपड़ा से 22 जनवरी तक सख्त पूछताछ, अब खुलेंगे कई पोल राज़

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

धान खरीदी व्यवस्था पर आमने-सामने कांग्रेस–BJP

रायपुर

23 जनवरी को रायपुर में भारत-न्यूजीलैंड T20 मैच, आज रात से शुरू होगी टिकट बिक्री, जानें कीमत

आज रात से इंडिया-न्यूजीलैंड मैच का टिकट मिलेगा (photo source- Patrika)
रायपुर

धान उठाव में लापरवाही या मिलीभगत? 13 मिलर-समिति प्रबंधन को नोटिस जारी

धान उठाव में लापरवाही या मिलीभगत? परिवहन में 200% ओवरलोडिंग उजागर, 13 मिलर-समिति प्रबंधन को नोटिस जारी(photo-patrika)
रायपुर

सालभर में 33 को जिलाबदर करने के प्रस्ताव

सालभर में 33 को जिलाबदर करने के प्रस्ताव(photo-patrika)
रायपुर

Indian Army Day 2026: जहां पसीना बहता है, वहीं सच होता है वर्दी का सपना… पूर्व सैनिक परिषद की ट्रेनिंग से 700 से अधिक का चयन, जानें

फिजिकल फिटनेस बनी वर्दी की असली परीक्षा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.