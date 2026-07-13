Raigarh: बेटे से लगवाए भारत विरोधी नारा, गिरफ्तारी के बाद पत्नी बोली- मजाक में बनाया वीडियो, मेरा पति निर्दोष

यह मामला जिले के पुसौर थाना क्षेत्र का है। इधर गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी से 'हिंदुस्तान जिंदाबाद' के नारे भी लगवाए। जानकारी के मुताबिक यह मामला 29 मई 2026 का है। महिला ने आरोप लगाया कि वसीम मोहम्मद ने उसे शारीरिक और ज्ञात हो कि बीते 29 मई को एक स्थानीय महिला ने महिला थाना रायगढ़ में शिकायत दर्ज कराई थी। मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। साथ ही, उसके नाबालिग पुत्र को राष्ट्र विरोधी नारे सिखाए, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। शिकायत के आधार पर वसीम मोहम्मद के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 85, 351, 152, 197 और छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्त्य अधिनियम, 1968 की धारा 4 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया।