Fire Incident: रायगढ़ में दिल दहला देने वाली घटना, घर में आग लगने से जिंदा जले बुजुर्ग दंपती

Raigarh Fire News: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। धर्मजयगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम क्रोधा में एक घर में भीषण आग लगने से बुजुर्ग दंपती की जिंदा जलकर मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है।