Fire Incident: रायगढ़ में दिल दहला देने वाली घटना, घर में आग लगने से जिंदा जले बुजुर्ग दंपती

घर में आग लगने के बाद लगी भीड़ (Photo Patrika)
Raigarh Fire News: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। धर्मजयगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम क्रोधा में एक घर में भीषण आग लगने से बुजुर्ग दंपती की जिंदा जलकर मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार, घटना धर्मजयगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम क्रोधा की है। मंगलवार को ग्रामीणों ने घर से धुआं और आग की लपटें उठती देख तत्काल पुलिस और प्रशासन को सूचना दी। जब तक आग पर काबू पाया गया, तब तक घर के भीतर मौजूद बुजुर्ग दंपती की जलकर मौत हो चुकी थी।
अपडेट जारी है।
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