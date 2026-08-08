DFO Transfers: छत्तीसगढ़ वन विभाग में बड़ा फेरबदल, 24 IFS अधिकारियों तबादला, देखें पूरी लिस्ट

Chhattisgarh Forest Department: छत्तीसगढ़ शासन के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने भारतीय वन सेवा (IFS) के अधिकारियों की पदस्थापना में बड़ा फेरबदल किया है। शासन की ओर से 8 अगस्त 2026 को जारी आदेश में प्रशासनिक दृष्टिकोण से 24 IFS अधिकारियों को नवीन पदस्थापना दी गई है। इनमें कई अधिकारियों को वन मंडलों में उप वन संरक्षक (प्रादेशिक) की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि कुछ अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति से वापस आने के बाद नई जिम्मेदारी दी गई है।