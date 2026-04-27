CG Ancient Heritage: छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक खोज, मिला 2000 साल पुराना दुर्लभ ताम्रपत्र

प्रारंभिक जांच में यह ताम्रपत्र लगभग 2000 वर्ष पुराना माना जा रहा है। इस पर प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लेख उत्कीर्ण हैं। यह खोज इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि ब्राह्मी लिपि भारत की सबसे प्राचीन लेखन प्रणालियों में से एक है, जिसका उपयोग मौर्य काल से लेकर कई सदियों तक किया जाता रहा। वहीं पाली भाषा का सीधा संबंध बौद्ध साहित्य और शिक्षाओं से जुड़ा हुआ है, जिससे इस ताम्रपत्र का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व और भी बढ़ जाता है।