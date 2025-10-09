बस्तर की ये प्राकृतिक और ऐतिहासिक धरोहरें क्यों हैं देशभर के लिए खास? जानें ‘बस्तर राइजिंग’ के जरिए!

बस्तर अब राष्ट्रीय मंच पर अपनी सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और उद्यमशीलता क्षमताओं के साथ चमकने को तैयार है। छत्तीसगढ़ शासन के जनसंपर्क विभाग और बस्तर जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास से शुरू हुए विशेष अभियान ‘बस्तर राइजिंग’ का उद्देश्य क्षेत्र की अनोखी विरासत, नवाचार और कला को देश और विदेश में पहचान दिलाना है। अभियान की टीम ने आज केशकाल विकासखंड के प्रमुख स्थलों का भ्रमण कर बस्तर की प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक धरोहरों का अवलोकन किया।