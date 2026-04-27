CG Court Decision: सांसद भोजराज नाग को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने खारिज की चुनाव रद्द करने की याचिका

यह याचिका कांकेर से चुनाव लड़ चुके उम्मीदवार बीरेश ठाकुर द्वारा दायर की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) में गड़बड़ी और छेड़छाड़ की गई, जिससे परिणाम प्रभावित हुआ। याचिकाकर्ता ने विशेष रूप से बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट मशीनों की दोबारा जांच (Verification) की मांग की थी। उनका दावा था कि चुनाव प्रक्रिया में कई स्तर पर अनियमितताएं हुईं।