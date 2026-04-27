बिलासपुर की MBA छात्रा के साथ भुवनेश्वर में दुष्कर्म, डिलीवरी के बहाने कमरे में घुसा था आरोपी, पुलिस ने दबोचा

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। साथ ही, हॉस्टल प्रबंधन की भूमिका और सुरक्षा में हुई लापरवाही की भी जांच की जा रही है। यह घटना सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी चूक का संकेत भी है। ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई के साथ-साथ दीर्घकालिक सुरक्षा उपाय जरूरी हैं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।