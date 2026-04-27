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बिलासपुर की MBA छात्रा के साथ भुवनेश्वर में दुष्कर्म, डिलीवरी के बहाने कमरे में घुसा था आरोपी, पुलिस ने दबोचा

MBA Student Rape Case: भुवनेश्वर के गंगापाड़ा स्थित वुमन हॉस्टल में बिलासपुर की MBA छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। आरोपी ने डिलीवरी के बहाने कमरे में घुसकर वारदात को अंजाम दिया।

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बिलासपुर

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Laxmi Vishwakarma

Apr 27, 2026

MBA छात्रा के साथ रेप (photo source- Patrika)

MBA छात्रा के साथ रेप (photo source- Patrika)

Student Rape Case: ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से एक बेहद गंभीर और चिंताजनक मामला सामने आया है, जिसने महिला सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। शहर के गंगापाड़ा इलाके में स्थित एक वुमन हॉस्टल में 20 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है।

Student Rape Case: डिलीवरी के बहाने कमरे में घुसा आरोपी

पुलिस के अनुसार, यह घटना 24 अप्रैल की है। आरोपी की पहचान 67 वर्षीय दीपक प्रधान के रूप में हुई है, जो स्थानीय दुकानदार बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि वह सामान की डिलीवरी देने के बहाने हॉस्टल में दाखिल हुआ और छात्रा के कमरे तक पहुंच गया। उस समय छात्रा अपने कमरे में अकेली थी। मौके का फायदा उठाकर आरोपी ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया।

CCTV फुटेज से खुला मामला

घटना के बाद पीड़िता ने हिम्मत दिखाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इंफो वैली पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की। हॉस्टल परिसर में लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली गई, जिसमें आरोपी की गतिविधियां संदिग्ध पाई गईं। इसके आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

छत्तीसगढ़ की रहने वाली है पीड़िता

पुलिस के मुताबिक, पीड़ित छात्रा मूल रूप से बिलासपुर की रहने वाली है और भुवनेश्वर के एक निजी कॉलेज से MBA सेकंड ईयर की पढ़ाई कर रही है। इस घटना ने न सिर्फ ओडिशा बल्कि छत्तीसगढ़ तक लोगों को झकझोर दिया है, क्योंकि छात्रा पढ़ाई के लिए दूसरे राज्य में रह रही थी। यह घटना वुमन हॉस्टल के अंदर हुई, जो सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है।

  • बाहरी व्यक्ति हॉस्टल के अंदर कैसे पहुंचा?
  • क्या एंट्री रजिस्टर या सुरक्षा जांच नहीं थी?
  • हॉस्टल प्रबंधन की जिम्मेदारी तय होगी या नहीं?

इन सवालों को लेकर छात्राओं और अभिभावकों में चिंता बढ़ गई है।

महिला सुरक्षा पर फिर बहस

इस घटना के बाद एक बार फिर महिला सुरक्षा को लेकर बहस तेज हो गई है। खासकर उन छात्राओं की सुरक्षा, जो अपने घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रही हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि:

  • हॉस्टल में कड़ी एंट्री सिस्टम लागू होना चाहिए
  • CCTV निगरानी और सिक्योरिटी गार्ड की संख्या बढ़ानी चाहिए
  • किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर सख्त नियंत्रण जरूरी है

Student Rape Case: पुलिस जांच जारी

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। साथ ही, हॉस्टल प्रबंधन की भूमिका और सुरक्षा में हुई लापरवाही की भी जांच की जा रही है। यह घटना सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी चूक का संकेत भी है। ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई के साथ-साथ दीर्घकालिक सुरक्षा उपाय जरूरी हैं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

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Published on:

27 Apr 2026 03:31 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / बिलासपुर की MBA छात्रा के साथ भुवनेश्वर में दुष्कर्म, डिलीवरी के बहाने कमरे में घुसा था आरोपी, पुलिस ने दबोचा

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