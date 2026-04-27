बिलासपुर की MBA छात्रा के साथ भुवनेश्वर में दुष्कर्म, डिलीवरी के बहाने कमरे में घुसा था आरोपी, पुलिस ने दबोचा

MBA छात्रा के साथ रेप (photo source- Patrika)
Student Rape Case: ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से एक बेहद गंभीर और चिंताजनक मामला सामने आया है, जिसने महिला सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। शहर के गंगापाड़ा इलाके में स्थित एक वुमन हॉस्टल में 20 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है।
पुलिस के अनुसार, यह घटना 24 अप्रैल की है। आरोपी की पहचान 67 वर्षीय दीपक प्रधान के रूप में हुई है, जो स्थानीय दुकानदार बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि वह सामान की डिलीवरी देने के बहाने हॉस्टल में दाखिल हुआ और छात्रा के कमरे तक पहुंच गया। उस समय छात्रा अपने कमरे में अकेली थी। मौके का फायदा उठाकर आरोपी ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया।
घटना के बाद पीड़िता ने हिम्मत दिखाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इंफो वैली पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की। हॉस्टल परिसर में लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली गई, जिसमें आरोपी की गतिविधियां संदिग्ध पाई गईं। इसके आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के मुताबिक, पीड़ित छात्रा मूल रूप से बिलासपुर की रहने वाली है और भुवनेश्वर के एक निजी कॉलेज से MBA सेकंड ईयर की पढ़ाई कर रही है। इस घटना ने न सिर्फ ओडिशा बल्कि छत्तीसगढ़ तक लोगों को झकझोर दिया है, क्योंकि छात्रा पढ़ाई के लिए दूसरे राज्य में रह रही थी। यह घटना वुमन हॉस्टल के अंदर हुई, जो सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है।
इन सवालों को लेकर छात्राओं और अभिभावकों में चिंता बढ़ गई है।
इस घटना के बाद एक बार फिर महिला सुरक्षा को लेकर बहस तेज हो गई है। खासकर उन छात्राओं की सुरक्षा, जो अपने घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रही हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि:
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। साथ ही, हॉस्टल प्रबंधन की भूमिका और सुरक्षा में हुई लापरवाही की भी जांच की जा रही है। यह घटना सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी चूक का संकेत भी है। ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई के साथ-साथ दीर्घकालिक सुरक्षा उपाय जरूरी हैं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।
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