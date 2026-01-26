Crime News: मड़ई का सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ डरावना, पूर्व सरपंच समेत 7 आरोपी गिरफ्तार, जानें मामला

पूर्व सरपंच समेत 7 आरोपी गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Crime News: बोरतलाव में आयोजित मड़ई एवं रात्रिकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम उस समय दहशत में बदल गया, जब मंच पर हुल्लड़बाजी से शुरू हुआ विवाद जानलेवा हमले तक पहुंच गया। इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने ग्राम पंचायत बूढ़ानछापर के पूर्व सरपंच उदय नेताम सहित सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद मड़ई परिसर में अफरा-तफरी और भय का माहौल बन गया था।
घटना 24 जनवरी की रात की है। मड़ई के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था, तभी बूढानछापर निवासी पूर्व सरपंच उदय नेताम अपने पुत्र के साथ मंच पर चढक़र हंगामा करने लगा। आयोजन समिति के सदस्यों की ओर से आपत्ति जताने और मंच से उतरने की समझाइश देने पर विवाद गहराता गया। ग्रामीणों के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ, लेकिन कुछ ही देर बाद उदय नेताम अपने साथी पंकज साहू, योगेश तथा चिखली क्षेत्र से आए बंटी साहू, जाफर खान, विकास गोंडाने और हर्षित निषाद के साथ दोबारा मंडई स्थल पहुंचा।
आरोप है कि सभी ने एकजुट होकर आयोजन समिति के सदस्य बशीर मोहम्मद पर जान से मारने की नीयत से लोहे के धारदार हथियार से पेट में हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल बशीर मोहम्मद को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। बोरतलाव पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी सातों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से कार, धारदार हथियार (सब्बल) और छह मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं।
बड़ी खबरेंView All
राजनंदगांव
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग