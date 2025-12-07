SMAT : मुंबई के शार्दुल ठाकुर की घातक बॉलिंग में उड़े छत्तीसगढ़ के बल्लेबाज

SMAT : सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट (Cricket) में एलिट ग्रुप-ए के मैच में छत्तीसगढ़ की 8 विकेट से लगातार दूसरी हार हुई है। लखनऊ के भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में शनिवार को खेले गए मैच में मुंबई ने छत्तीसगढ़ को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (Syed Mushtaq Ali Trophy) में इससे पहले आंध्रा ने भी छत्तीसगढ़ को 8 विकेट से हराया था।
मुंबई के कप्तान शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur) ने टॉस जीतकर छत्तीसगढ़ को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। छत्तीसगढ़ के बल्लेबाज बड़ा स्कोर खड़ा करने में नाकाम रहे। मुंबई (Mumbai) ने छत्तीसगढ़ को 19.4 ओवर में 121 रन के स्कोर पर ही ऑल आउट कर दिया।
छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के लिए आयुष पांडे ने सर्वाधिक 25 रन और मयंक यादव ने 24 रन बनाए। वहीं कप्तान अमनदीप खरे बिना खात खोले आउट हो गए। मुंबई की तरफ से शार्दुल ठाकुर ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। तुषार देशपांडे, अथर्व अंकोलेकर और सूर्यांश शेडगे ने 2-2 विकेट झटके। 1 विकेट शम्स मुलानी को भी मिला।
छत्तीसगढ़ के दिए 122 रन के टारगेट को मुंबई ने 15.5 ओवर में 8 विकेट रहते ही चेज कर लिया। आयुष म्हात्रे (Ayush Mhatre) ने शानदार बल्लेबाजी की। म्हात्रे ने 3 चौके और 5 छक्के की मदद से 49 गेंदों पर नाबाद 69 रन बनाए। इसके अलावा अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) ने 40 रन बनाए। वहीं, सरफराज खान 7 रन बनाकर नाबाद रहे।
छत्तीसगढ़ की तरफ से दोनों विकेट शुभम अग्रवाल ने झटके। मुंबई के शार्दुल ठाकुर प्लेयर ऑफ द मैच (Player of the Match) चुने गए। इस जीत से मुंबई को 4 अंक मिले।
