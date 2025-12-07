SMAT : मुंबई के शार्दुल ठाकुर की घातक बॉलिंग में उड़े छत्तीसगढ़ के बल्लेबाज

SMAT : सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट (Cricket) में एलिट ग्रुप-ए के मैच में छत्तीसगढ़ की 8 विकेट से लगातार दूसरी हार हुई है। लखनऊ के भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में शनिवार को खेले गए मैच में मुंबई ने छत्तीसगढ़ को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (Syed Mushtaq Ali Trophy) में इससे पहले आंध्रा ने भी छत्तीसगढ़ को 8 विकेट से हराया था।