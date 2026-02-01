12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG news: बिलासपुर, कोरिया एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़ में संशोधित गाइडलाइन दरें, कल से होगी लागू

CG News: बिलासपुर, कोरिया एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिलों की जिला मूल्यांकन समितियों से संशोधित गाइडलाइन दरों के प्रस्ताव प्राप्त हुए।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Feb 12, 2026

CG news: बिलासपुर, कोरिया एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़ में संशोधित गाइडलाइन दरें, कल से होगी लागू

मंत्रालय महानदी भवन (photo Patrika )

CG news: छत्तीसगढ़ में 20 नवम्बर 2025 से नवीन गाइडलाइन दरें लागू हैं। राज्य शासन द्वारा जिला मूल्यांकन समितियों को यह निर्देश दिया गया था कि आवश्यकता के अनुसार गाइडलाइन दरों में पुनरीक्षण के प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजे जा सकते हैं।

इसी क्रम में बिलासपुर, कोरिया एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिलों की जिला मूल्यांकन समितियों से संशोधित गाइडलाइन दरों के प्रस्ताव प्राप्त हुए। इन प्रस्तावों पर विचार हेतु उप महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में तीनों जिलों से प्राप्त प्रस्तावों का विस्तृत परीक्षण एवं समग्र समीक्षा की गई।विचार-विमर्श उपरांत केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा बिलासपुर, कोरिया एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिलों की संशोधित गाइडलाइन दरों के प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है। बोर्ड द्वारा अनुमोदित नवीन गाइडलाइन दरें इन तीनों जिलों में दिनांक 13 फरवरी 2026 से प्रभावशील होंगी।

आम नागरिक एवं संबंधित हितधारक नवीन गाइडलाइन दरों की जानकारी संबंधित जिला पंजीयन कार्यालयों तथा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। अन्य जिलों से प्राप्त होने वाले संशोधित प्रस्तावों पर परीक्षण उपरांत गाइडलाइन दरें चरणबद्ध रूप से जारी की जाएंगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

12 Feb 2026 11:26 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG news: बिलासपुर, कोरिया एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़ में संशोधित गाइडलाइन दरें, कल से होगी लागू

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: गरियाबंद के खेमराज ने बढ़ाया छत्तीसगढ़ का मान, 9000 फीट ऊंची पतालसू पीक पर फहराया तिंरगा

CG News: गरियाबंद के खेमराज ने बढ़ाया छत्तीसगढ़ का मान, 9000 फीट ऊंची पतालसू पीक पर फहराया तिंरगा
रायपुर

सरकारी नौकरी के नाम पर झांसा, तीन के खिलाफ केस दर्ज, मंत्रालय बुलाकर फर्जी ज्वॉइनिंग लेटर दिया

सरकारी नौकरी के नाम पर झांसा, तीन के खिलाफ केस दर्ज, मंत्रालय बुलाकर फर्जी ज्वॉइनिंग लेटर दिया
रायपुर

Raipur News: रायपुर सहित 4 सेंट्रल जेलों को मिला आईएसओ गुणवत्ता प्रमाणन, महत्वपूर्ण पहलुओं को मिलेगी मजबूती

Raipur News: रायपुर सहित 4 सेंट्रल जेलों को मिला आईएसओ गुणवत्ता प्रमाणन, महत्वपूर्ण पहलुओं को मिलेगी मजबूती
रायपुर

प्रसंगवश: आखिर किसने किया रिश्तों का कत्ल..? जानवर बनते हम..!

Chhattisgarh
ओपिनियन

CG News: नन्हें रुद्र की अद्भुत मेमोरी पावर, छह साल में ही रचा नया कीर्तिमान, विलक्षण याददाश्त से बटोरी सुर्खियां

CG News: नन्हें रुद्र की अद्भुत मेमोरी पावर, छह साल में ही रचा नया कीर्तिमान, विलक्षण याददाश्त से बटोरी सुर्खियां
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.