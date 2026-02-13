Raipur News: रायपुर सहित 4 सेंट्रल जेलों को मिला आईएसओ गुणवत्ता प्रमाणन, महत्वपूर्ण पहलुओं को मिलेगी मजबूती

जेलों की व्यवस्थाओं में गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही को सुदृढ़ करने पर प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया है। इस प्रमाणन से जेल प्रशासन में कार्य प्रक्रियाओं में एकरूपता एवं पारदर्शिता, बंदी कल्याण और मानवाधिकार संरक्षण को बढ़ावा, जोखिम प्रबंधन और जवाबदेही में सुधार, जनविश्वास एवं संस्थागत विश्वास में वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को मजबूती मिलेगी।