बीजापुर

क्या गुंडा बनेगी रे तू… IED प्लांट करते वक्त महिला नक्सली घायल, पिछले 7 साल से रही सक्रिय

Naxal News: बीजापुर जिले के बंदेपारा के जंगल में आईईडी विस्फोटक लगाते समय एक महिला नक्सली गंभीर रूप से घायल हो गई।

less than 1 minute read

बीजापुर

image

Khyati Parihar

Oct 05, 2025

IED प्लांट करते वक्त महिला नक्सली घायल (फोटो सोर्स- पत्रिका)

IED प्लांट करते वक्त महिला नक्सली घायल (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG Naxal News: बीजापुर जिले के बंदेपारा के जंगल में आईईडी विस्फोटक लगाते समय एक महिला नक्सली गंभीर रूप से घायल हो गई। जानकारी के मुताबिक, विस्फोट के दौरान महिला के साथी नक्सली उसे वहीं छोड़कर फरार हो गए।

स्थानीय ग्रामीणों ने विस्फोट की आवाज सुनने के बाद मौके पर पहुंचकर घायल महिला को देखा और तुरंत इसकी सूचना मद्देड़ पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और घायल नक्सली को प्राथमिक उपचार देने के बाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है।

7 वर्षों से सक्रिय रही महिला नक्सली

घायल महिला नक्सली की पहचान गुज्जा सोढ़ी के रूप में हुई है, जो पिछले छह से सात वर्षों से मद्देड़ एरिया कमेटी में सक्रिय रही है। बताया जा रहा है कि वह एसीएम कन्ना बुच्चना के साथ काम करती थी और संगठन में उसके पास 12 बोर का हथियार भी था। पुलिस को आशंका है कि विस्फोट के दौरान समूह के अन्य सदस्य भी मौजूद थे, जो घटना के बाद अपने ठिकाने की ओर भाग गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान जारी है।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Chhattisgarh / Bijapur / क्या गुंडा बनेगी रे तू… IED प्लांट करते वक्त महिला नक्सली घायल, पिछले 7 साल से रही सक्रिय

