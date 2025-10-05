क्या गुंडा बनेगी रे तू… IED प्लांट करते वक्त महिला नक्सली घायल, पिछले 7 साल से रही सक्रिय

घायल महिला नक्सली की पहचान गुज्जा सोढ़ी के रूप में हुई है, जो पिछले छह से सात वर्षों से मद्देड़ एरिया कमेटी में सक्रिय रही है। बताया जा रहा है कि वह एसीएम कन्ना बुच्चना के साथ काम करती थी और संगठन में उसके पास 12 बोर का हथियार भी था। पुलिस को आशंका है कि विस्फोट के दौरान समूह के अन्य सदस्य भी मौजूद थे, जो घटना के बाद अपने ठिकाने की ओर भाग गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान जारी है।