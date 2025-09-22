Narayanpur Naxal Encounter: नारायणपुर मुठभेड़ में एक करोड़ का इनामी नक्सली कोसा ढेर, भारी मात्रा में हथियार भी बरामद…

Narayanpur Naxal Encounter: छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच सोमवार सुबह हिंसक मुठभेड़ हुई। जानकारी के मुताबिक, यह मुठभेड़ सुरक्षा एजेंसियों द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर चलाए जा रहे सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान हुई। मिशन पर निकले जवानों पर नक्सलियों ने अचानक हमला किया, जिसके बाद सुरक्षाबलों ने जवाबी कार्रवाई शुरू की।
मुठभेड़ में बड़ी सफलता हाथ लगी है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, इस ऑपरेशन में एक करोड़ रुपए के इनामी नक्सली और सेन्ट्रल कमेटी सदस्य कादरी सत्यनारायण उर्फ कोसा को ढेर कर दिया गया। कोसा केवल एक आम नक्सली नहीं था, बल्कि सेन्ट्रल कमेटी के सचिव पद का बड़ा दावेदार भी माना जा रहा था। उनकी मौत पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।
सूत्रों ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान जवानों ने अत्यधिक सतर्कता दिखाई और नक्सली हमला होने पर तुरंत जवाबी कार्रवाई की। दोनों पक्षों से रुक-रुक कर गोलीबारी हुई। इस कार्रवाई में सुरक्षाबलों ने अपने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया और इलाके में बड़ी सफलता हासिल की।
मुठभेड़ स्थल से दो माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं। इसके अलावा, उनके पास से भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक सामग्री, माओवादी साहित्य और अन्य सामान जब्त किया गया है। खासतौर पर एक AK-47 राइफल भी सुरक्षाबलों के कब्जे में आई, जो नक्सली हिंसा में इस्तेमाल होने वाले हथियारों में प्रमुख माना जाता है।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कोसा और उसके सहयोगियों की मौजूदगी की सूचना कुछ दिन पहले मिली थी। इसके आधार पर सुरक्षाबलों ने रणनीतिक रूप से क्षेत्र में सर्चिंग ऑपरेशन शुरू किया। नक्सली घात लगाए हुए थे, लेकिन सुरक्षा बलों की सतर्कता और कुशल रणनीति के कारण ऑपरेशन में बड़ी सफलता मिली।
नारायणपुर जिले में नक्सली हिंसा का यह मामला एक बार फिर सुरक्षा बलों की सतर्कता और कार्रवाई की गंभीरता को उजागर करता है। अधिकारी यह भी बता रहे हैं कि इस सफलता के बाद इलाके में आतंक फैलाने वाले अन्य नक्सली घटकों पर नजर रखी जा रही है और आगामी दिनों में और भी बड़े ऑपरेशन की योजना बनाई जा रही है।
अधिकारियों ने कहा कि इस कार्रवाई के साथ इस साल छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ की अलग-अलग घटनाओं में अब तक 248 नक्सली मारे गए हैं। इनमें से 219 बस्तर संभाग जिसमें नारायणपुर समेत सात जिले शामिल हैं मारे गए हैं। जबकि 27 नक्सलियों को रायपुर संभाग के गरियाबंद जिले में मारा गया है। दुर्ग संभाग के मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में दो नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया है।