Narayanpur Naxal Encounter: नारायणपुर मुठभेड़ में एक करोड़ का इनामी नक्सली कोसा ढेर, भारी मात्रा में हथियार भी बरामद…

मुठभेड़ में बड़ी सफलता हाथ लगी है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, इस ऑपरेशन में एक करोड़ रुपए के इनामी नक्सली और सेन्ट्रल कमेटी सदस्य कादरी सत्यनारायण उर्फ कोसा को ढेर कर दिया गया। कोसा केवल एक आम नक्सली नहीं था, बल्कि सेन्ट्रल कमेटी के सचिव पद का बड़ा दावेदार भी माना जा रहा था। उनकी मौत पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।