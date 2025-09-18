Naxal Encounter: सुकमा में बड़ी मुठभेड़, 5 लाख की इनामी महिला नक्सली ढेर… बढ़ सकती है मृतकों की संख्या

Naxal Encounter: छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान लगातार तेज होता जा रहा है। सुरक्षाबलों की ताबड़तोड़ कार्रवाई से नक्सलियों की कमर टूटने लगी है। आए दिन हो रही मुठभेड़ों में नक्सली मारे जा रहे हैं, जिससे उनमें खासी बौखलाहट देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में सुकमा जिले से एक और बड़ी खबर सामने आई है।
जानकारी के मुताबिक, सुकमा जिले के पश्चिमी क्षेत्र में आज सुबह से ही जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। दोनों ओर से हो रही गोलीबारी में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। जवानों ने मुठभेड़ स्थल से एक महिला नक्सली का शव बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि मारी गई महिला नक्सली पर 5 लाख रुपये का इनाम था। हालांकि उसकी पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है।
सुकमा एसपी किरण चव्हाण ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी की पुख्ता सूचना मिलने के बाद बुधवार देर रात से ही सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। सुबह होते ही माओवादियों और जवानों का आमना-सामना हो गया। इसके बाद दोनों ओर से रुक-रुककर फायरिंग शुरू हो गई। जवानों ने मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की।
सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ स्थल की घेराबंदी कर रखी है। घटनास्थल की सघन सर्चिंग की जा रही है। पुलिस को आशंका है कि इलाके में और भी नक्सली छिपे हो सकते हैं, इसलिए सर्च ऑपरेशन जारी है। अधिकारियों का कहना है कि मुठभेड़ खत्म होने और जवानों के मुख्यालय लौटने के बाद ही सटीक जानकारी सामने आ पाएगी।
पुलिस सूत्रों का कहना है कि इलाके में मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़ सकती है। सुरक्षाबल लगातार इलाके की नाकेबंदी कर आगे बढ़ रहे हैं। रुक-रुक कर फायरिंग की आवाज अब भी सुनाई दे रही है। माना जा रहा है कि इस एनकाउंटर में और भी नक्सली मारे जा सकते हैं।
सुकमा का पश्चिमी क्षेत्र लंबे समय से माओवादी गतिविधियों का गढ़ माना जाता है। यहां कई बार सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हो चुकी हैं। सुरक्षा बलों ने इस इलाके में नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। गौरतलब है कि मंगलवार को बीजापुर जिले में भी एक मुठभेड़ हुई थी, जिसमें सुरक्षा बलों ने दो नक्सलियों को ढेर कर दिया था। लगातार हो रही इन कार्रवाइयों से नक्सलियों के हौसले पस्त पड़ने लगे हैं।