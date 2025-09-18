Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सुकमा

Naxal Encounter: सुकमा में बड़ी मुठभेड़, 5 लाख की इनामी महिला नक्सली ढेर… बढ़ सकती है मृतकों की संख्या

Sukma Naxal Encounter: सुकमा एसपी किरण चव्हाण ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी की पुख्ता सूचना मिलने के बाद बुधवार देर रात से ही सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था।

सुकमा

Khyati Parihar

Sep 18, 2025

नक्सली ढेर (Photo: IANS/File)
नक्सली ढेर (Photo: IANS/File)

Naxal Encounter: छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान लगातार तेज होता जा रहा है। सुरक्षाबलों की ताबड़तोड़ कार्रवाई से नक्सलियों की कमर टूटने लगी है। आए दिन हो रही मुठभेड़ों में नक्सली मारे जा रहे हैं, जिससे उनमें खासी बौखलाहट देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में सुकमा जिले से एक और बड़ी खबर सामने आई है।

जानकारी के मुताबिक, सुकमा जिले के पश्चिमी क्षेत्र में आज सुबह से ही जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। दोनों ओर से हो रही गोलीबारी में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। जवानों ने मुठभेड़ स्थल से एक महिला नक्सली का शव बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि मारी गई महिला नक्सली पर 5 लाख रुपये का इनाम था। हालांकि उसकी पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है।

ये भी पढ़ें

नक्सलियों की नई रणनीति! जारी किया 6 पन्नों का पर्चा, माफी मांगते हुए जनता के लिए लड़ने का किया ऐलान
जगदलपुर
नक्सलियों की नई रणनीति (Photo source- Patrika)

Naxal Encounter: रात से जारी था सर्च ऑपरेशन

सुकमा एसपी किरण चव्हाण ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी की पुख्ता सूचना मिलने के बाद बुधवार देर रात से ही सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। सुबह होते ही माओवादियों और जवानों का आमना-सामना हो गया। इसके बाद दोनों ओर से रुक-रुककर फायरिंग शुरू हो गई। जवानों ने मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की।

इलाके में अब भी जारी है मुठभेड़

सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ स्थल की घेराबंदी कर रखी है। घटनास्थल की सघन सर्चिंग की जा रही है। पुलिस को आशंका है कि इलाके में और भी नक्सली छिपे हो सकते हैं, इसलिए सर्च ऑपरेशन जारी है। अधिकारियों का कहना है कि मुठभेड़ खत्म होने और जवानों के मुख्यालय लौटने के बाद ही सटीक जानकारी सामने आ पाएगी।

संख्या बढ़ने की आशंका

पुलिस सूत्रों का कहना है कि इलाके में मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़ सकती है। सुरक्षाबल लगातार इलाके की नाकेबंदी कर आगे बढ़ रहे हैं। रुक-रुक कर फायरिंग की आवाज अब भी सुनाई दे रही है। माना जा रहा है कि इस एनकाउंटर में और भी नक्सली मारे जा सकते हैं।

नक्सली गतिविधियों का गढ़ रहा है इलाका

सुकमा का पश्चिमी क्षेत्र लंबे समय से माओवादी गतिविधियों का गढ़ माना जाता है। यहां कई बार सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हो चुकी हैं। सुरक्षा बलों ने इस इलाके में नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। गौरतलब है कि मंगलवार को बीजापुर जिले में भी एक मुठभेड़ हुई थी, जिसमें सुरक्षा बलों ने दो नक्सलियों को ढेर कर दिया था। लगातार हो रही इन कार्रवाइयों से नक्सलियों के हौसले पस्त पड़ने लगे हैं।

ये भी पढ़ें

CG Naxal News: जवानों को मिली बड़ी सफलता, जंगल से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद, जानें क्या-क्या मिला
बीजापुर
Naxal

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

18 Sept 2025 12:48 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Sukma / Naxal Encounter: सुकमा में बड़ी मुठभेड़, 5 लाख की इनामी महिला नक्सली ढेर… बढ़ सकती है मृतकों की संख्या

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.