Naxal Encounter: सुकमा में बड़ी मुठभेड़, 5 लाख की इनामी महिला नक्सली ढेर… बढ़ सकती है मृतकों की संख्या

सुकमा का पश्चिमी क्षेत्र लंबे समय से माओवादी गतिविधियों का गढ़ माना जाता है। यहां कई बार सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हो चुकी हैं। सुरक्षा बलों ने इस इलाके में नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। गौरतलब है कि मंगलवार को बीजापुर जिले में भी एक मुठभेड़ हुई थी, जिसमें सुरक्षा बलों ने दो नक्सलियों को ढेर कर दिया था। लगातार हो रही इन कार्रवाइयों से नक्सलियों के हौसले पस्त पड़ने लगे हैं।