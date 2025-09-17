CG Naxal News: जवानों को मिली बड़ी सफलता, जंगल से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद, जानें क्या-क्या मिला

CG Naxal News: नक्सल प्रभावित पामेड़ क्षेत्रांतर्गत एफओबी काउरगुट्टा इलाके के घने जंगलों में कोबरा 208 बटालियन को बड़ी सफलता मिली है। सघन सर्च अभियान के दौरान सुरक्षाबलों ने नक्सलियों का छिपाया हुआ भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक और दैनिक उपयोग की वस्तुओं का जखीरा बरामद किया।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बरामद डंप ग्राम कंचाल के जंगलों में गड्ढों और पेड़ों की खोखली जगहों में छिपाकर रखा गया था। अनुमान है कि नक्सली इन सामग्रियों का इस्तेमाल किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए करने वाले थे। लेकिन सुरक्षाबलों की समय पर की गई कार्रवाई से नक्सलियों की यह बड़ी साजिश नाकाम हो गई।
बरामद किए गए जखीरे में बीजीएल लांचर, मजल लोडिंग बंदूक, बीजीएल सेल और बैरल पाइप, बैटरी, इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, डायरेक्शनल माइंस, पिट्ठू बैग, बीजीएल पाउच, नक्सलियों की वर्दी, केरिपु पैटर्न की कॉबैट ड्रेस, बेल्ट, बेडशीट, नक्सली साहित्य, पटाखे और राशन सामग्री शामिल है।
सुरक्षाबलों का कहना है कि इस ऑपरेशन से न केवल नक्सलियों की बड़ी योजना ध्वस्त हुई है, बल्कि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा कायम रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी हासिल हुई है। अभियान के बाद इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर गश्त बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।