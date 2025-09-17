CG Naxal News: जवानों को मिली बड़ी सफलता, जंगल से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद, जानें क्या-क्या मिला

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बरामद डंप ग्राम कंचाल के जंगलों में गड्ढों और पेड़ों की खोखली जगहों में छिपाकर रखा गया था। अनुमान है कि नक्सली इन सामग्रियों का इस्तेमाल किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए करने वाले थे। लेकिन सुरक्षाबलों की समय पर की गई कार्रवाई से नक्सलियों की यह बड़ी साजिश नाकाम हो गई।