Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

दंतेवाड़ा

नक्सल विरोधी अभियान को रफ्तार… अब तक 518 नक्सलियों का समर्पण, यहां स्थापित हुआ नवीन सुरक्षा कैंप

Naxal News: नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा और विकास को मजबूती देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी ‘‘नियद नेल्लानार योजना’’ के तहत ग्राम तुमालभट्टी में नवीन सुरक्षा कैंप की स्थापना की गई।

दंतेवाड़ा

Khyati Parihar

Sep 12, 2025

सुरक्षा कैंप के स्थापना के दौरान मौजूद पुलिस अफसर व जवान। (फोटो सोर्स- पत्रिका)
सुरक्षा कैंप के स्थापना के दौरान मौजूद पुलिस अफसर व जवान। (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG Naxal News: नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा और विकास को मजबूती देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी ‘‘नियद नेल्लानार योजना’’ के तहत ग्राम तुमालभट्टी में नवीन सुरक्षा कैंप की स्थापना की गई। 8 सितंबर 2025 को पुलिस प्रशासन ने इस कैंप की स्थापना कर क्षेत्रीय सुरक्षा और विकास का नया अध्याय शुरू किया।

तुमालभट्टी सुरक्षा कैंप की स्थापना पुलिस महानिरीक्षक सुन्दरराज पी., पुलिस उप महानिरीक्षक कमलोचन कश्यप, उप महानिरीक्षक राजेश पांडेय, कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव, पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन और नेतृत्व में हुई। भारी बारिश और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद सुरक्षा बलों ने साहस और प्रतिबद्धता का परिचय देते हुए इस कैंप को स्थापित किया।

नया कैंप न केवल नक्सलियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाएगा, बल्कि ग्रामीणों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने में भी मददगार होगा। कोंटा से किस्टाराम तक सीधा संपर्क स्थापित करने की दिशा में यह कदम अहम साबित होगा। इसके बाद दूरी लगभग आधी हो जाएगी और क्षेत्रीय संपर्क बेहतर होगा। ग्रामीणों को सड़क, पुल, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और मोबाइल कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं मिलने का रास्ता खुलेगा।

ये भी पढ़ें

बीजापुर में बड़ी नक्सली कार्रवाई, 16 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार… भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद
बीजापुर
16 सक्रिय नक्सली सदस्य गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)

शांति व समृद्धि की ओर कदम

ग्रामीणों ने इस कैंप का स्वागत किया है और इसमें सुरक्षा के साथ-साथ विकास की उम्मीद भी देखी है। प्रशासन का यह कदम न केवल नक्सल प्रभाव को कम करेगा बल्कि क्षेत्र में स्थिरता, आत्मनिर्भरता और खुशहाली का मार्ग प्रशस्त करेगा।

नक्सल उन्मूलन में उल्लेखनीय प्रगति

पुलिस प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2024 से अब तक सुकमा जिले में 14 नए सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए हैं। इनमें टेकलगुड़ेम, पुवर्ती, मुकराजकोण्डा, दुलेड़, पुलनपाड़, लखापाल, तुमालपाड़, रायगुड़े़म, गोलाकोंडा, गोमगुड़ा, मेटागुड़ेम, उसकावाया, नुलकातोंग और ताजा स्थापित तुमालभट्टी शामिल हैं। इन अभियानों के चलते अब तक 518 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं, 63 नक्सली मारे गए हैं और 447 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। यह सुरक्षा बलों की रणनीति और संकल्प का बड़ा परिणाम है।

ये भी पढ़ें

कई गांवों में नक्सलियों ने मोबाइल पर लगा दिया प्रतिबंध, अब तक 7 शिक्षादूतों की कर चुके हैं हत्या, जानें वजह
जगदलपुर
Naxal

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

12 Sept 2025 01:15 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dantewada / नक्सल विरोधी अभियान को रफ्तार… अब तक 518 नक्सलियों का समर्पण, यहां स्थापित हुआ नवीन सुरक्षा कैंप

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.