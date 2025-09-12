नक्सल विरोधी अभियान को रफ्तार… अब तक 518 नक्सलियों का समर्पण, यहां स्थापित हुआ नवीन सुरक्षा कैंप

पुलिस प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2024 से अब तक सुकमा जिले में 14 नए सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए हैं। इनमें टेकलगुड़ेम, पुवर्ती, मुकराजकोण्डा, दुलेड़, पुलनपाड़, लखापाल, तुमालपाड़, रायगुड़े़म, गोलाकोंडा, गोमगुड़ा, मेटागुड़ेम, उसकावाया, नुलकातोंग और ताजा स्थापित तुमालभट्टी शामिल हैं। इन अभियानों के चलते अब तक 518 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं, 63 नक्सली मारे गए हैं और 447 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। यह सुरक्षा बलों की रणनीति और संकल्प का बड़ा परिणाम है।