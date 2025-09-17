Naxal Surrender: नक्सल संगठन को फिर बड़ा झटका, 18 लाख के 12 इनामी नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण… महिला भी शामिल

Naxal Surrender: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुदूर अंचलों में सुरक्षा बलों की लगातार सर्चिंग और बड़े माओवादी नेताओं के मारे जाने के बाद नक्सली संगठन हताश हो रहे हैं। पुलिस के बढ़ते दबाव और सरकार द्वारा तेज गति से कराए जा रहे विकास कार्यों के चलते नक्सलियों में आत्मसमर्पण की प्रवृत्ति बढ़ने लगी है। इसी कड़ी में बुधवार को नारायणपुर जिले में 12 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया।