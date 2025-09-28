Naxal Encounter: कांकेर एनकाउंटर में 3 नक्सली ढेर, नक्सलियों पर दनादन गोली बरसा रहे जवान… बढ़ सकती है मृतकों की संख्या

नक्सली ढेर (Photo: IANS/File)
Naxal Encounter: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित अबुझमाड़ इलाके में रविवार को सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच एक बार फिर मुठभेड़ हुई। इस भीषण मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने अब तक 3 नक्सलियों को मार गिराया है। मौके से उनके शव भी बरामद कर लिए गए हैं। कांकेर एसपी कल्याण एलिसेला ने मुठभेड़ और नक्सलियों के मारे जाने की आधिकारिक पुष्टि की है।
जानकारी के अनुसार, कांकेर, धमतरी और ओडिशा की सीमा से लगे छिंदखड़क पहाड़ी-जंगल इलाके में रविवार सुबह सुरक्षाबल सर्चिंग पर निकले थे। इसी दौरान नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर जवानों ने इलाके को घेराबंदी कर लिया। तभी घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद जवानों ने भी मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की। दोनों ओर से कई घंटों तक रुक-रुककर गोलियां चलती रहीं।
सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक, इलाके में अभी भी सर्चिंग अभियान जारी है। संभावना जताई जा रही है कि जंगल में बड़ी संख्या में नक्सली छिपे हो सकते हैं। ऐसे में मुठभेड़ में मारे गए माओवादियों की संख्या बढ़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।
बता दें कि इससे पहले 22 सितंबर को सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी थी। उस दौरान हुए ऑपरेशन में एक करोड़ रुपए का इनामी नक्सली और नक्सलियों की सेन्ट्रल कमेटी का सदस्य कादरी सत्यनारायण उर्फ कोसा मारा गया था। कोसा केवल एक आम नक्सली नहीं था, बल्कि सेन्ट्रल कमेटी के सचिव पद का बड़ा दावेदार माना जा रहा था। उसकी मौत सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस के लिए बेहद महत्वपूर्ण उपलब्धि रही।
आंकड़ों के अनुसार, इस कार्रवाई के साथ साल 2025 में अब तक छत्तीसगढ़ में कुल 248 नक्सली मारे जा चुके हैं। इनमें से 219 नक्सली केवल बस्तर संभाग में मारे गए हैं, जिसमें नारायणपुर समेत सात जिले शामिल हैं। वहीं रायपुर संभाग के गरियाबंद जिले में 27 नक्सलियों को ढेर किया गया है। दुर्ग संभाग के मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में भी दो नक्सली मुठभेड़ में मारे गए।
लगातार हो रही मुठभेड़ों और नक्सलियों के मारे जाने से सुरक्षा बलों का मनोबल और बढ़ा है। वहीं, वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि नक्सलियों की लगातार कम होती ताकत इस बात का संकेत है कि बस्तर समेत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों का दबदबा मजबूत हो रहा है।
