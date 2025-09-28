Naxal Encounter: कांकेर एनकाउंटर में 3 नक्सली ढेर, नक्सलियों पर दनादन गोली बरसा रहे जवान… बढ़ सकती है मृतकों की संख्या

बता दें कि इससे पहले 22 सितंबर को सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी थी। उस दौरान हुए ऑपरेशन में एक करोड़ रुपए का इनामी नक्सली और नक्सलियों की सेन्ट्रल कमेटी का सदस्य कादरी सत्यनारायण उर्फ कोसा मारा गया था। कोसा केवल एक आम नक्सली नहीं था, बल्कि सेन्ट्रल कमेटी के सचिव पद का बड़ा दावेदार माना जा रहा था। उसकी मौत सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस के लिए बेहद महत्वपूर्ण उपलब्धि रही।