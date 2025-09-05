Naxal Encounter: बीजापुर-नारायणपुर सीमा पर कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर, जारी है मुठभेड़

Naxal Encounter: छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ एक और बड़ी लड़ाई जारी है। खबर आ रही है कि नारायणपुर, दंतेवाड़ा और बीजापुर सीमा पर पुलिस और नक्सलियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ जारी है। ( Naxal Encounter ) वहीं इस मुठभेड़ में कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। हालांकि अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई।
इधर राजधानी रायपुर में उन्मूलन अभियान के तहत अहम बैठक हो रही है। यह बैठक मेफ़ेयर हॉटल में हो रही है। जिसमें छत्तीसगढ़ के साथ मध्यप्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना के डीजीपी, केंद्रीय सुरक्षाबल और इंटेलिजेंस के अधिकारी शामिल हुए हैं।
इधर बस्तर में जारी नक्सल मुठभेड़ को लेकर अभी तक स्पष्ट जानकारी सामने नहीं है। बहरहाल इस ताजा एनकाउंटर में कितने नक्सली मारे गए है और क्या पुलिस को भी किसी तरह का नुकसान हुआ है। पुलिस के शीर्ष अफसर पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाये हुए हैं। जल्द ही मीडिया को इसकी जानकारी देंगे।
नक्सल ऑपरेशन से जुड़े अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन को और तेज करने और सीमावर्ती राज्यों की ओर से घेरेबंदी करने पर चर्चा होगी। उक्त ऑपरेशन को इंटेलिजेंस बेस्ड चलाने के लिए आईबी के खुफिया रिपोर्ट पर भी प्रमुख रूप से विचार किया जाएगा।