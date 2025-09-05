Naxal Encounter: बीजापुर-नारायणपुर सीमा पर कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर, जारी है मुठभेड़

Naxal Encounter: छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ एक और बड़ी लड़ाई जारी है। खबर आ रही है कि नारायणपुर, दंतेवाड़ा और बीजापुर सीमा पर पुलिस और नक्सलियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ जारी है। ( Naxal Encounter ) वहीं इस मुठभेड़ में कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। हालांकि अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई।