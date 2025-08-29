नक्सली संगठन को जोर का झटका! मुठभेड़ के बाद जवानों ने बरामद किए 100 से ज्यादा हथियार

Naxal News: एक बार फिर नक्सली संगठन को जोर का झटका लगा है। नारायणपुर से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि सर्चिंग स्थल से जवानों को भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद हुए हैं। बता दें कि डीआरजी, एसटीएफ और आईटीबीपी की संयुक्त टीम 24 अगस्त को अबुझमाड़ इलाके में सर्चिंग पर निकली थी। इस दौरान गट्टाकाल और खोड़पार के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। जवानों की जवाबी कार्रवाई में नक्सली घबराकर मौके से भाग निकले।
Naxal News: बाद में घटनास्थल की सर्चिंग करने पर जवानों ने भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद की। इसमें एलएमजी रायफल, एके-47, इंसास, एसएलआर, 9 एमएम पिस्तौल सहित 100 से अधिक हथियार और कोडेक्स वायर शामिल हैं। पुलिस ने पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद किया है। माना जा रहा है कि इस कार्रवाई से नक्सली संगठन को बड़ा झटका लगा है।