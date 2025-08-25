बीजापुर बना नक्सलियों का सबसे सुरक्षित ठिकाना? यहां के नक्सली लड़ाके पूरे देश के प्रभावित इलाकों में थामे हुए है बंदूक, जानें

CG Naxal News: एक वक्त था जब अबूझमाड़ को नक्सलवाद का हॉट स्पॉट माना जाता था। यह इलाका नक्सलियों के लिए सबसे सेफ भी था। यहां के गांव-गांव में नक्सलियों का प्रभाव था। अब जब नक्सलवाद बस्तर में अंतिम सांसें गिन रहा है तब समूचे बस्तर में सबसे प्रभावित जिला बीजापुर बना हुआ है। बीजापुर नक्सल घटनाओं, हत्याओं और एनकाउंटर के लिहाज से हॉट स्पॉट बना हुआ है। अब माड़ से कम ही खबरें आ रही हैं। नक्सली बीजापुर जिले की तरफ मूव हुए हैं। आंकड़े भी यह स्पष्ट कर रहे हैं।