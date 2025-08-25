बीजापुर बना नक्सलियों का सबसे सुरक्षित ठिकाना? यहां के नक्सली लड़ाके पूरे देश के प्रभावित इलाकों में थामे हुए है बंदूक, जानें

CG Naxal News: एक वक्त था जब अबूझमाड़ को नक्सलवाद का हॉट स्पॉट माना जाता था। यह इलाका नक्सलियों के लिए सबसे सेफ भी था। यहां के गांव-गांव में नक्सलियों का प्रभाव था। अब जब नक्सलवाद बस्तर में अंतिम सांसें गिन रहा है तब समूचे बस्तर में सबसे प्रभावित जिला बीजापुर बना हुआ है। बीजापुर नक्सल घटनाओं, हत्याओं और एनकाउंटर के लिहाज से हॉट स्पॉट बना हुआ है। अब माड़ से कम ही खबरें आ रही हैं। नक्सली बीजापुर जिले की तरफ मूव हुए हैं। आंकड़े भी यह स्पष्ट कर रहे हैं।
बीजापुर शुरुआत से नक्सलियों की नर्सरी रहा है लेकिन अब वे यहां सबसे ज्यादा एक्टिव हैं। एक ओर बस्तर में नक्सलवाद का दायरा सिमट रहा है तो वहीं दूसरी ओर अकेले बीजापुर जिले में नक्सली सबसे ज्यादा हत्याएं कर रहे हैं। साल 2024 से 2025: में अब तक 47 प्रतिशत एनकाउंटर बीजापुर जिले में ही हुए हैं। इसी तरह 45 प्रतिशत नक्सल हत्याएं भी इसी जिले में दर्ज की गई हैं। 55 प्रतिशत नक्सल गिरफ्तारियां यहां हुई हैं। सबसे ज्यादा 31 प्रतिशत नक्सल सरेंडर का रेकॉर्ड भी इसी जिले के नाम है।
सुकमा जिले के मेट्टागुड़ा कैम्प के पास सुरक्षाबलों ने नक्सलियों के डंप किए गए हथियार, विस्फोटक व अन्य उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना पर कोबरा, सीआपीएफ व जिला बल की संयुक्त पार्टी नक्सल विरोधी अभियान के लिए निकली थी।
पुलिस पार्टी बोटेलंका, ईरापल्ली, कोईमेंटा पहाड़ी, दारेली व आस-पास क्षेत्र सर्चिंग कर रही थी। सर्चिंग के दौरान कोईमेंटा पहाड़ी पर नक्सलियों द्वारा डंप किए गए कंट्रीमेड हथियार, व अन्य नक्सल सामग्री को बरामद किया गया। एसपी किरण चव्हाण ने बताया कि ग्राम कोईमेंटा के जंगल में नक्सलियों के इन सामग्रियों को बरामद किया गया है।
कंट्रीमेड रायफल, बीजीएल लांचर, बीजीएल लांचर बैरल, यूएवी नेत्रा टूटा हूआ प्रोपेलर, इलेक्ट्रिक होल्डर वेल्डिंग, बैंच वाइस, स्टील पाइप, लोहे का छड़, लोहे का बेस प्लेट, आयरन क्लैंप, ग्राउंड सपोर्टर (2 किग्रा), वर्दी, बैटरी बरामद किया गया है।
बीजापुर से निकलने वाले नक्सली देश के अलग-अलग राज्यों में काम कर रहे हैं। बीते पांच साल में बीजापुर के 52 नक्सली देश के अलग-अलग राज्यों में फोर्स की गोली से मारे गए हैं। ओडिशा में 12, झारखण्ड में 6, महाराष्ट्र में 17, तेलंगाना में 10, आंध्र प्रदेश में 7 नक्सली ढेर हुए हैं।
बीजापुर में नक्सलियों ने बीते एक साल में 42 ग्रामीणों की हत्या की है। नेशनल पार्क में दहशत इतनी बढ़ी है कि गांवों में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक तक लगा दी गई है।
फोर्स के लगातार ऑपरेशन के कारण बीजापुर जिले में भी नक्सलियों की कमर टूट चुकी हैं यहाँ से भी बहुत जल्दी नक्सलियों का सफाया हो जाएगा। - सुंदरराज पी, आईजी बस्तर