आखिर बस्तर के इन गांवों में क्यों नहीं मनाया जाता था आजादी का पर्व? 78 साल बाद फहराएंगे तिरंगा, जानें वजह

बस्तर के इन इलाकों में नक्सलियों ने लंबे समय तक सरकारी व्यवस्था और राष्ट्रीय प्रतीकों के खिलाफ माहौल बनाया। वे न केवल ध्वजारोहण का विरोध करते थे, बल्कि ग्रामीणों को धमकी देकर इसमें शामिल होने से रोकते थे। कई बार ऐसे मौकों पर हिंसा भी हुई, जिससे लोगों में भय घर कर गया। पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा बलों के लगातार अभियानों, सड़क और संचार सुविधाओं में सुधार, तथा प्रशासनिक पहुंच बढ़ने से हालात बदलने शुरू हुए। सुरक्षा बलों ने न केवल नक्सलियों को पीछे धकेला, बल्कि स्थानीय लोगों के साथ विश्वास बहाली का काम भी किया।