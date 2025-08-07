चेन्नई, हैदराबाद जैसे शहरों में अंगदान से बच रही जिंदगियां, लेकिन छत्तीसगढ़ में अंग न मिलने से टूट रही हैं सांसे, जानें कैसे?

अमीर या मध्यमवर्गीय लोग फिर भी निजी प्रयासों से इलाज करा लेते हैं, लेकिन गरीब और सामान्य तबके के मरीजों के लिए अंग प्रत्यारोपण एक सपना मात्र है। महंगे ट्रांसप्लांट, यात्रा, होटल में रहना, दवाइयां ये सब किसी गांव के किसान या मजदूर के बस की बात नहीं। गरीबी में इंसान पहले अस्पताल पहुंचने से डरता है, फिर वहां पहुंचकर अंग न मिलने की खबर उसे तोड़ देती है।