Naxalites surrender: नारायणपुर में बड़ी सफलता, 7 महिला माओवादी सहित 70 लाख के 16 इनामी नक्सलियाें ने किया आत्मसमर्पण

Naxalites surrender: आईजी बस्तर रेंज सुन्दरराज पी. ने कहा कि 2025 में सुरक्षा बलों की कार्रवाई से माओवादी संगठन को भारी क्षति पहुँची है। हिंसा छोड़कर आत्मसमर्पण ही अब एकमात्र रास्ता है। एसपी नारायणपुर रोबिनसन गुरिया ने कहा कि हमारा लक्ष्य अबूझमाड़ के मूल निवासियों को माओवादी (Naxalite surrender news) विचारधारा से मुक्त कर शांति और विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है। सभी नक्सली भाई-बहनों से अपील है कि वे हथियार छोड़कर सामान्य जीवन अपनाएं।