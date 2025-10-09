Patrika LogoSwitch to English

कांकेर

Naxalites surrender: नारायणपुर में बड़ी सफलता, 7 महिला माओवादी सहित 70 लाख के 16 इनामी नक्सलियाें ने किया आत्मसमर्पण

Naxalites surrender: नारायणपुर जिले में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। 70 लाख रुपए के इनामी 16 नक्सलियों, जिनमें 7 महिला माओवादी शामिल हैं, ने पुलिस और बीएसएफ के समक्ष आत्मसमर्पण किया।

less than 1 minute read

कांकेर

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 09, 2025

इनामी नक्सलियाें ने किया आत्मसमर्पण (Photo source- Patrika)

इनामी नक्सलियाें ने किया आत्मसमर्पण (Photo source- Patrika)

Naxalites surrender: नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत नारायणपुर जिले में 70 लाख रुपये के 16 इनामी नक्सलियों जिनमें 7 महिला माओवादी ने पुलिस और बीएसएफ के समक्ष आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में पीएलजीए मिलिट्री कंपनी नंबर-1 के डिप्टी कमांडर, सदस्य, डीवीसीएम, एसीएम, जनताना सरकार सदस्य और मिलिशिया सदस्य शामिल हैं।

आत्मसमर्पित माओवादियों को (rewarded Naxalite) 50,000 प्रोत्साहन राशि का चेक प्रदान किया गया। और सभी सुविधाएँ एवं लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। आत्मसमर्पित नक्सलियों ने बताया कि शीर्ष माओवादी नेता आदिवासियों को समानता और न्याय के नाम पर गुमराह कर शोषण का कार्य कर रहे थे। सुरक्षा बलों द्वारा अबूझमाड़ में लगातार कैप स्थापित किए जाने और स्थानीय जनजीवन में सुधार के प्रयासों से मुख्यधारा से जुड़ने के लिए प्रेरित हुए।

आत्मसमर्पण कार्यक्रम में आईटीबीपी सेनानी रोशन सिंह आसवाल, बीएसएफ कमांडेंट मोहमद इजराईल, अति. पुलिस अधीक्षक अजय कुमार, सुशील नायक, एसडीओपी लौकेश बंसल, डीएसपी परवेज कुरैशी एवं आशीष नेताम सहित अनेक अधिकारी एवं जवान उपस्थित रहे।

Naxalites surrender: आईजी बस्तर रेंज सुन्दरराज पी. ने कहा कि 2025 में सुरक्षा बलों की कार्रवाई से माओवादी संगठन को भारी क्षति पहुँची है। हिंसा छोड़कर आत्मसमर्पण ही अब एकमात्र रास्ता है। एसपी नारायणपुर रोबिनसन गुरिया ने कहा कि हमारा लक्ष्य अबूझमाड़ के मूल निवासियों को माओवादी (Naxalite surrender news) विचारधारा से मुक्त कर शांति और विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है। सभी नक्सली भाई-बहनों से अपील है कि वे हथियार छोड़कर सामान्य जीवन अपनाएं।

इन्हाेंने किया समर्पण: आत्मसमर्पण करने वालों में पोदिया मरकाम, मनोज दुग्गा, सुमित्रा कुर्साम, मड्डा कुंजाम, रवि वड्डे, कारे कोर्राम, वनीला फरसा, गावड़े, बुधू उसेण्डी, सोमलो कश्यप सहित अन्य सक्रिय नक्सली शामिल हैं। इनमें से अधिकांश माड़ डिवीजन और कुतुल एलजीएस क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्यरत थे।

Updated on:

09 Oct 2025 01:34 pm

Published on:

09 Oct 2025 01:33 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kanker / Naxalites surrender: नारायणपुर में बड़ी सफलता, 7 महिला माओवादी सहित 70 लाख के 16 इनामी नक्सलियाें ने किया आत्मसमर्पण

कांकेर

छत्तीसगढ़

