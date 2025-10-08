CG News: नक्सलगढ़ अबूझमाड़ से कनेक्ट होगा बीजापुर, नक्सल नियंत्रण और विकास को मिलेगी नई गति

CG News: नक्सलवाद की छाया से धीरे-धीरे उबर रहा अबुझमाड़ अब बदलाव को तैयार है। विकास से अछूते रहे इस दुर्गम इलाके में अब सड़क का जाल बिछाने की दिशा में कदम उठाया जा रहा है। इसकी शुरुआत ओरछा से बीजापुर तक सड़क निर्माण की शुरुआत से हो रही है। इस सड़क निर्माण को सुरक्षा देने के लिए इन इलाके में सुरक्षा बलों के दो नए कैंप स्थापित किए गए हैं और दस और कैंपो की स्थापना की जाएगी। यह बदलाव न सिर्फ आवागमन की सुविधा मिलेगी बल्कि स्थानीय व्यापार, कृषि और प्रशासनिक पहुंच भी आसान बनेगी।