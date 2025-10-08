Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीजापुर

CG News: नक्सलगढ़ अबूझमाड़ से कनेक्ट होगा बीजापुर, नक्सल नियंत्रण और विकास को मिलेगी नई गति

CG News: सुरक्षा बलों के दो नए कैंप स्थापित किए गए हैं और दस और कैंपो की स्थापना की जाएगी। यह बदलाव न सिर्फ आवागमन की सुविधा मिलेगी बल्कि स्थानीय व्यापार, कृषि और प्रशासनिक पहुंच भी आसान बनेगी।

2 min read

बीजापुर

image

Love Sonkar

Oct 08, 2025

CG News: नक्सलगढ़ अबूझमाड़ से कनेक्ट होगा बीजापुर, नक्सल नियंत्रण और विकास को मिलेगी नई गति

CG News: नक्सलवाद की छाया से धीरे-धीरे उबर रहा अबुझमाड़ अब बदलाव को तैयार है। विकास से अछूते रहे इस दुर्गम इलाके में अब सड़क का जाल बिछाने की दिशा में कदम उठाया जा रहा है। इसकी शुरुआत ओरछा से बीजापुर तक सड़क निर्माण की शुरुआत से हो रही है। इस सड़क निर्माण को सुरक्षा देने के लिए इन इलाके में सुरक्षा बलों के दो नए कैंप स्थापित किए गए हैं और दस और कैंपो की स्थापना की जाएगी। यह बदलाव न सिर्फ आवागमन की सुविधा मिलेगी बल्कि स्थानीय व्यापार, कृषि और प्रशासनिक पहुंच भी आसान बनेगी।

इस के तहत ओरछा से आदेर, जाटलूर, हरवेल, धोबे, डोंडीमरका, पदमेटा और लंका होते हुए करीब 65 किलोमीटर लंबी सड़क बीजापुर के बेदरे से जोड़ी जाएगी। ओरछा से बीजापुर तक बन रही सड़क से करीब 18 ग्राम पंचायतों के 100 अधिक गांव सड़क मार्ग सीधे जुड़ जाएंगे। वर्तमान में इन गांवो तक पहुंचने के लिए दो से तीन दिनों तक पैदल चलना पड़ता था सड़क बनने के बाद अब वही दूरी कुछ घंटों में पूरी की जा सकेगी। यह बदलाव न सिर्फ आवागमन की सुविधा मिलेगी बल्कि स्थानीय व्यापार, कृषि और प्रशासनिक पहुंच भी आसान बनेगी।

50 किलोमीटर का सफर कम होगा और यात्रा का समय भी काफी घट जाएगा। इससे एक घंटे के सफर में ओरछा से बीजापुर आसानी से पहुचा जाएगा। घंटे भर में पहुंचेंगे जिला मुख्यालय… वर्तमान में नारायणपुर से बीजापुर जाने के लिए लोगों को पल्ली-धौड़ाई, बारसूर और गीदम होते हुए नारायणपुर जिला मुख्यालय से लगभग 200 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। लेकिन अब नारायणपुर जिला मुख्यालय ओरछा से बीजापुर सड़क के निर्माण के बाद यह दूरी घटकर करीब 150 किलोमीटर रह जाएगी।

इन गांवों से गुजरेगी सड़क

अबुझमाड़ ओरछा ब्लॉक मुख्यालय से बड़े तोंडाबेड़ा, आदेर, ढोंढरबेड़ा, कुडमेल, जाटलूर, हरवेल, धोबे, डोंडीमरका, पदमेटा से लंका करीब 65 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य होगा। वही लंका के दूसरे छोर पर इंद्रावती नदी किनारे बीजापुर जिले का बेंद्रे गांव बस हुआ है। इस बेंद्रे गांव के पास इंद्रावती नदी पुल निर्माण कार्य चल रहा। इसमें पुल आधा निर्माण पूर्ण हो गया है। पुल निर्माण के बाद नारायणपुर जिले का लंका गांव बीजापुर जिले के बेंदरे गांव से आसानी से जुड़ जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

08 Oct 2025 02:13 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bijapur / CG News: नक्सलगढ़ अबूझमाड़ से कनेक्ट होगा बीजापुर, नक्सल नियंत्रण और विकास को मिलेगी नई गति

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बीजापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

नेशनल हाइवे पर भीषण सड़क हादसा! बस और ट्रक की टक्कर में कई घायल, मची अफरा-तफरी

Road Accident (Photo source- Patrika)
बीजापुर

CG News: दिल की बीमारी से ठीक होकर घर लौट रही है मासूम शांभवी, रायपुर के निजी अस्पताल में दिल के वाल्व का हुआ रिप्लेसमेंट

CG News: दिल की बीमारी से ठीक होकर घर लौट रही है मासूम शांभवी, रायपुर के निजी अस्पताल में दिल के वाल्व का हुआ रिप्लेसमेंट
बीजापुर

क्या गुंडा बनेगी रे तू… IED प्लांट करते वक्त महिला नक्सली घायल, पिछले 7 साल से रही सक्रिय

IED प्लांट करते वक्त महिला नक्सली घायल (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बीजापुर

CG News: नक्सलियों की फिर बड़ी साजिश नाकाम! सरेंडर और एनकाउंटर के बीच जंगल से भारी मात्रा में डंप बरामद

नक्सलियों की फिर बड़ी साजिश नाकाम (Photo source- Patrika)
बीजापुर

‘बथुकम्मा उत्सव’ अब बन चुका है बीजापुर की पहचान, विधायक ने 80 गांवों के पूजा स्थलों में पहुंचकर किया दर्शन, जानें…

मां बथुकम्मा उत्सव की धूम (Photo source- Patrika)
बीजापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.