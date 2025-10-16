Naxalite surrender: गढ़चिरौली पुलिस को बड़ी सफलता! नक्सली कमांडर भूपति ने 61 साथियों के साथ किया सरेंडर

महाराष्ट्र सरकार ने गढ़चिरौली में समर्पण करने वाले सभी नक्सलियों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया। जहां पर नक्सल लीडर सोनू उर्फ भूपति ने अपने 61 साथियों के साथ सीएम देवेन्द्र फडणवीस की मौजूदगी में सरेंडर कर दिया। बता दें कि, संघर्ष विराम को लेकर सोनू उर्फ भूपति द्वारा जारी प्रेस नोट के बाद संगठन में दरार पड़ी थी। नक्सल संगठन ने सोनू और उनके साथियों से हथियार छीनने के लिए पीएलजीए को निर्देश दिए थे।