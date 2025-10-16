Naxalite surrender: गढ़चिरौली पुलिस को बड़ी सफलता! नक्सली कमांडर भूपति ने 61 साथियों के साथ किया सरेंडर

गढ़चिरौली पुलिस को मिली सफलता (Photo source- Patrika)
Naxalite surrender: नक्सल नेता सोनू उर्फ भूपति अपने 61 साथियों के साथ मंगलवार को गढ़चिरौली पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया था। वहीं इनके समर्पण के लिए महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में एक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान महाराष्ट्र के सीएम देवेन्द्र फडणवीस के सामने नक्सल नेता सोनू उर्फ भूपति 56 हथियार और अपने साथियों के साथ सरेंडर किया।
महाराष्ट्र सरकार ने गढ़चिरौली में समर्पण करने वाले सभी नक्सलियों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया। जहां पर नक्सल लीडर सोनू उर्फ भूपति ने अपने 61 साथियों के साथ सीएम देवेन्द्र फडणवीस की मौजूदगी में सरेंडर कर दिया। बता दें कि, संघर्ष विराम को लेकर सोनू उर्फ भूपति द्वारा जारी प्रेस नोट के बाद संगठन में दरार पड़ी थी। नक्सल संगठन ने सोनू और उनके साथियों से हथियार छीनने के लिए पीएलजीए को निर्देश दिए थे।
भूपति ने अपने साथियों को भी पत्र लिखा था कि अब सरेंडर ही आखिरी विकल्प बचा है। हमें हिंसा का रास्ता छोड़कर शांति व संवाद का मार्ग अपनाना होगा हालांकि इस आग्रह को केंद्रीय कमेटी ने खारिज कर दिया था, लेकिन अब 60 से अधिक कैडरों ने भूपति के साथ सरेंडर कर शांति प्रस्ताव का समर्थन किया है।
Naxalite surrender: नक्सली कमांडर मल्लोजुला वेणुगोपाल राव उर्फ भूपति ने 60 नक्सलियों के साथ आज महाराष्ट्र के मुयमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस की मौजूदगी में गढ़चिरौली पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। महाराष्ट्र के मुयमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा- हम सभी, चाहे वह महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो या तेलंगाना, नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट हैं। हम एक-दूसरे के साथ समन्वय में काम करते हैं।
