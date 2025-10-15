Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सुकमा

Naxalite surrender: नक्सली संगठन में मचा हड़कंप! 27 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, 50 लाख के इनामी भी शामिल

Naxalite surrender: सुकमा में सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता, 27 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। इसमें 50 लाख रुपये के इनामी माओवादी, पीएलजीए बटालियन के दो हार्डकोर और अन्य सक्रिय माओवादी शामिल हैं।

less than 1 minute read

सुकमा

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 15, 2025

27 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण (Photo source- Patrika)

27 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण (Photo source- Patrika)

Naxalite surrender: सुकमा जिले में सुरक्षा बलों के लगातार अभियान और जन सहयोग के चलते 27 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर किया। यह आत्मसमर्पण सुरक्षा बलों के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है। आत्मसमर्पित नक्सलियों में कई ऐसे सदस्य शामिल थे, जो अलग-अलग घटनाओं और हमलों में सक्रिय थे। इनमें 50 लाख रुपये के इनामी माओवादी भी शामिल हैं।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली पीएलजीए बटालियन नंबर 01 में सक्रिय दो हार्डकोर माओवादी, साथ ही अन्य क्षेत्रों में सक्रिय माओवादी सदस्य हैं। आत्मसमर्पण करने वालों में सीवायसीएम के 1 सदस्य, पार्टी के 15 सदस्य और अन्य 11 अग्र संगठन के सक्रिय सदस्य शामिल हैं। सभी नक्सलियों ने अपने हथियार पुलिस के हवाले कर दिए हैं।

Naxalite surrender: पुलिस ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सलियों को सरकारी पुनर्वास योजना के तहत सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि वे मुख्यधारा में लौटकर विकास और शांति की दिशा में योगदान दे सकें। सुरक्षा बलों ने कहा कि यह आत्मसमर्पण न केवल नक्सली संगठन के लिए बड़ा झटका है, बल्कि अन्य बचे हुए माओवादी सदस्यों को भी मुख्यधारा में लौटने के लिए प्रेरित करेगा।

ये भी पढ़ें

Naxalite Surrender: तेलंगाना और बस्तर के बड़े नक्सली नेताओं का सरेंडर, तीन दशकों बाद छोड़ा हथियार
जगदलपुर
Naxalite Surrender (Photo source- Patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

15 Oct 2025 12:03 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Sukma / Naxalite surrender: नक्सली संगठन में मचा हड़कंप! 27 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, 50 लाख के इनामी भी शामिल

बड़ी खबरें

View All

सुकमा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: नक्सल प्रभावित वंजलवाही में नया पुलिस कैंप स्थापित, सुरक्षा और विकास की खुली नई राह

नया पुलिस कैंप स्थापित (Photo source- Patrika)
सुकमा

प्राकृतिक आपदा राहत में भ्रष्टाचार! तहसीलदार-थाना प्रभारी पर लगे गंभीर आरोप, आदिवासी समाज ने किया आंदोलन का ऐलान

प्राकृतिक आपदा राहत में भ्रष्टाचार (Photo source- Patrika)
सुकमा

CG News: प्रदेश के पहले नक्सल मुक्त गांव के लिए शुरू हुई मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा, ग्रामीणों में खुशी की लहर!

मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा (Photo source- Patrika)
सुकमा

CG News: नेत्रहीन बालिका बनी ‘नक्सल गढ़ की लता मंगेशकर’, सुरों से जीत रही दिल

नक्सल गढ़ की लता मंगेशकर (Photo source- Patrika)
सुकमा

CG News: जहां नक्सलियों का था दबदबा… अब वहां खुला बैंक, 10 हजार से अधिक ग्रामीणों को मिलेगा लाभ

विकास की नई राह पर सुकमा (Photo source- Patrika)
सुकमा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.