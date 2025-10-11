Naxalite Surrender: तेलंगाना और बस्तर के बड़े नक्सली नेताओं का सरेंडर, तीन दशकों बाद छोड़ा हथियार

Naxalite Surrender (Photo source- Patrika)
Naxalite Surrender: तेलंगाना राज्य समिति के सदस्य दक्षिण बस्तर डिविजन के नक्सलियों ने सरेंडर किया है। समर्पण करने वालों में नक्सल संगठन की राज्य समिति के तीन बड़े सदस्य कुंकती वैंकट्या, उर्फ रमेश, उर्फ विकास, मोमिलिडला वेंकटराज उर्फ राजू, उर्फ चंदू, और तोडेम गंगा सोनू, उर्फ सोनी ने पार्टी छोड़कर तेलंगाना पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है।
Naxalite Surrender: मिली जानकारी के मुताबिक तीनों बड़े नक्सलियों ने तीन दशकों तक नक्सल संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई है। कुंकती वैकट्या दक्षिण बस्तर डिवीजन का डीवीसीएम और वरिष्ठ नक्सल नेता रहा है जो पिछले 36 वर्षों से सक्रिय था। वहीं मोमिलिडला वेंकटराज, डीवीसीएम और एससीएम सदस्य रहा, जो 35 वर्षों से भूमिगत था। इसी तरह तोडेम गंगा सोनू एससीएम सदस्य और जनता सरकार प्रभारी था।
