Naxalite IED: नक्सलियों की साज़िश ​फिर नाकाम, जवानों ने मौके से बरामद की 5 किलो वजनी आईईडी

टीम ने सावधानीपूर्वक तलाशी ली, जिसके दौरान करीब 5 किलो वजनी कुकर कमांड आईईडी बम बरामद किया गया। बीडीएस टीम ने सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए मौके पर ही आईईडी को सुरक्षित रूप से नष्ट कर दिया। इस बरामदगी से यह स्पष्ट होता है कि नक्सली अब भी सुरक्षा बलों और आम नागरिकों को नुकसान पहुँचाने की कोशिशों में सक्रिय हैं।