नारायणपुर

Naxalite IED: नक्सलियों की साज़िश ​फिर नाकाम, जवानों ने मौके से बरामद की 5 किलो वजनी आईईडी

Naxalite IED: सुरक्षा बलों की सतर्कता से नक्सलियों की साज़िश नाकाम कर दी गई — रास्ते में रखी गई आईईडी (इम्प्रोवाइज़्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) बरामद कर निष्क्रिय कर दी गई।

less than 1 minute read

नारायणपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 10, 2025

Naxalite IED (Photo source- Patrika)

Naxalite IED (Photo source- Patrika)

Naxalite IED: पुलिस अधीक्षक रोबिनसन गुड़िया के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में जिले को नक्सल मुक्त बनाने के उद्देश्य से लगातार नक्सल विरोधी अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को धनोरा थाना क्षेत्रांतर्गत डी-माइनिंग एवं सर्चिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान संदिग्ध क्षेत्र में आईईडी होने की आशंका पर बीडीएस टीम को बुलाया गया।

टीम ने सावधानीपूर्वक तलाशी ली, जिसके दौरान करीब 5 किलो वजनी कुकर कमांड आईईडी बम बरामद किया गया। बीडीएस टीम ने सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए मौके पर ही आईईडी को सुरक्षित रूप से नष्ट कर दिया। इस बरामदगी से यह स्पष्ट होता है कि नक्सली अब भी सुरक्षा बलों और आम नागरिकों को नुकसान पहुँचाने की कोशिशों में सक्रिय हैं।

Naxalite IED: पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा सघन सर्चिंग एवं डी-माइनिंग ऑपरेशन निरंतर जारी हैं, ताकि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सुरक्षा बल की इस सफलता में डीआरजी नारायणपुर और बीडीएस टीम के जवानों का अहम योगदान रहा।

गरियाबंद में बड़ी सफलता! 3 नक्सलियों ने पुलिस के सामने किया आत्मसमर्पण, तीनों पर 1-1 लाख का इनाम…
गरियाबंद
गरियाबंद में बड़ी सफलता! 3 नक्सलियों ने पुलिस के सामने किया आत्मसमर्पण, तीनों पर 1-1 लाख का इनाम...(photo-patrika)

Published on:

10 Oct 2025 10:26 am

Hindi News / Chhattisgarh / Narayanpur / Naxalite IED: नक्सलियों की साज़िश ​फिर नाकाम, जवानों ने मौके से बरामद की 5 किलो वजनी आईईडी

नारायणपुर

छत्तीसगढ़

