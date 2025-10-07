CG News: सुरक्षा बलों को फिर बड़ी सफलता! सातधार के पास नक्सलियों की आईईडी बरामद, 3 गिरफ्तार

सातधार के पास नक्सलियों की आईईडी बरामद (Photo source- Patrika)
CG News: सोमवार को मालेवाही कैंप और थाना मालेवाही के पुलिस तथा सीआरपीएफ के संयुक्त बल ने सातधार पुल के पास संदिग्ध गतिविधि की सूचना पर सघन अभियान चलाया। अभियान के दौरान तीन संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को देखकर छिपने का प्रयास करने लगे, जिन्हें घेराबंदी कर मौके से हिरासत में लिया गया।
जांच में आरोपियों ने अपनी पहचान संतु मंडावी (36), मनीराम उर्फ मनीष (24) और सुखमन मंडावी (24) के रूप में बताई और स्वीकार किया कि वे प्रतिबंधित माओवादी संगठन के सक्रिय सदस्य हैं।
CG News: संदिग्धों ने आईईडी ब्लास्ट की घटना में शामिल होने की बात स्वीकार की, जिसमें सीआरपीएफ के दो जवान घायल हुए थे। साथ ही उन्होंने बताया कि उनके पास एक जिंदा प्रेशर आईईडी भी थी। आरोपियों के निशानदेही पर थाना और बल ने यहां से प्रेशर आईईडी बरामद किया।
बड़ी खबरेंView All
दंतेवाड़ा
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग