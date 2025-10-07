CG News: सुरक्षा बलों को फिर बड़ी सफलता! सातधार के पास नक्सलियों की आईईडी बरामद, 3 गिरफ्तार

CG News: सोमवार को मालेवाही कैंप और थाना मालेवाही के पुलिस तथा सीआरपीएफ के संयुक्त बल ने सातधार पुल के पास संदिग्ध गतिविधि की सूचना पर सघन अभियान चलाया। अभियान के दौरान तीन संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को देखकर छिपने का प्रयास करने लगे, जिन्हें घेराबंदी कर मौके से हिरासत में लिया गया।