Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

दंतेवाड़ा

CG News: सुरक्षा बलों को फिर बड़ी सफलता! सातधार के पास नक्सलियों की आईईडी बरामद, 3 गिरफ्तार

CG News: बस्तर में सुरक्षाबलों को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली है। मालेवाही पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त बल ने सातधार पुल के पास सर्च ऑपरेशन चलाकर तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया।

दंतेवाड़ा

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 07, 2025

सातधार के पास नक्सलियों की आईईडी बरामद (Photo source- Patrika)

सातधार के पास नक्सलियों की आईईडी बरामद (Photo source- Patrika)

CG News: सोमवार को मालेवाही कैंप और थाना मालेवाही के पुलिस तथा सीआरपीएफ के संयुक्त बल ने सातधार पुल के पास संदिग्ध गतिविधि की सूचना पर सघन अभियान चलाया। अभियान के दौरान तीन संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को देखकर छिपने का प्रयास करने लगे, जिन्हें घेराबंदी कर मौके से हिरासत में लिया गया।

जांच में आरोपियों ने अपनी पहचान संतु मंडावी (36), मनीराम उर्फ मनीष (24) और सुखमन मंडावी (24) के रूप में बताई और स्वीकार किया कि वे प्रतिबंधित माओवादी संगठन के सक्रिय सदस्य हैं।

CG News: संदिग्धों ने आईईडी ब्लास्ट की घटना में शामिल होने की बात स्वीकार की, जिसमें सीआरपीएफ के दो जवान घायल हुए थे। साथ ही उन्होंने बताया कि उनके पास एक जिंदा प्रेशर आईईडी भी थी। आरोपियों के निशानदेही पर थाना और बल ने यहां से प्रेशर आईईडी बरामद किया।

Published on:

07 Oct 2025 10:38 am

Hindi News / Chhattisgarh / Dantewada / CG News: सुरक्षा बलों को फिर बड़ी सफलता! सातधार के पास नक्सलियों की आईईडी बरामद, 3 गिरफ्तार

दंतेवाड़ा

छत्तीसगढ़

