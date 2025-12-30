नया नियम: 1.50 लाख गैस उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर, अगर नहीं किया ये काम तो… जानिए अभी

LPG Gas cylinder: तेल विपणन कंपनियों ने गैस सिलेंडर की डिलीवरी प्रक्रिया को और सुरक्षित बनाने के लिए नया नियम लागू कर दिया है। अब उपभोक्ताओं को सिलेंडर प्राप्त करते समय डीएससी कोड (ओटीपी) बताना अनिवार्य होगा। बिना ओटीपी के किसी भी स्थिति में गैस सिलेंडर की डिलीवरी नहीं की जाएगी। तेल कंपनियों का यह फैसला गलत डिलीवरी, फर्जी उपभोक्ता और सब्सिडी से जुड़ी धोखाधड़ी पर रोक लगाने के उद्देश्य से लिया गया है। इस नए नियम से जिले के करीब 1 लाख 50 हजार घरेलू गैस उपभोक्ता सीधे प्रभावित होंगे।