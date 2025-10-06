गरियाबंद में बड़ी सफलता! 3 नक्सलियों ने पुलिस के सामने किया आत्मसमर्पण, तीनों पर 1-1 लाख का इनाम…

अधिकारियों ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को सरकारी पुनर्वास योजना के तहत आर्थिक सहायता, सुरक्षा और पुनर्वास के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। पुलिस ने विश्वास जताया कि यह कदम अन्य नक्सलियों के लिए भी प्रेरणा बनेगा, जिससे क्षेत्र में स्थायी शांति और विकास की प्रक्रिया को बल मिलेगा।