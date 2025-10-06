गरियाबंद में बड़ी सफलता! 3 नक्सलियों ने पुलिस के सामने किया आत्मसमर्पण, तीनों पर 1-1 लाख का इनाम...(photo-patrika)
CG Naxal Surrender: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। तीन सक्रिय नक्सलियों ने पुलिस और प्रशासन के सामने आत्मसमर्पण किया है। इनमें एक पुरुष और दो महिला नक्सली शामिल हैं। तीनों पर प्रत्येक पर एक-एक लाख रुपए का इनाम घोषित था।
पुलिस के मुताबिक, आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली कई सालों से गरियाबंद, मैनपुर और आसपास के इलाकों में सक्रिय थे। वे नक्सल संगठन के तहत जनता से लेवी वसूली, ग्रामीणों को धमकाने और पुलिस गश्ती दलों पर हमले की साजिश जैसे मामलों में शामिल थे।
जिला पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी कि राज्य सरकार की नक्सल समर्पण नीति और पुलिस की सतत समझाइश का असर तीनों नक्सलियों पर पड़ा। उन्होंने वर्षों की हिंसक गतिविधियों से तौबा करते हुए समाज की मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया है।
अधिकारियों ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को सरकारी पुनर्वास योजना के तहत आर्थिक सहायता, सुरक्षा और पुनर्वास के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। पुलिस ने विश्वास जताया कि यह कदम अन्य नक्सलियों के लिए भी प्रेरणा बनेगा, जिससे क्षेत्र में स्थायी शांति और विकास की प्रक्रिया को बल मिलेगा।
