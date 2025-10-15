Naxalites surrender: नक्सल संगठन को फिर बड़ा झटका, 7 करोड़ के इनामी समेत 61 नक्सलियों ने डाले हथियार!

नक्सल संगठन को फिर बड़ा झटका (Photo source- Patrika)
Naxalites surrender: नक्सल प्रभावित क्षेत्र गढ़चिरौली में नक्सल संगठन को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। जिले में सक्रिय 61 नक्सलियों ने पुलिस और सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण किया, जिनमें 7 करोड़ रुपए के इनामी शीर्ष नक्सली भी शामिल हैं। बता दें कि गढ़चिरौली पुलिस और सी-60 कमांडो की लगातार संयुक्त कार्रवाई और सरकार की पुनर्वास नीति के तहत नक्सलियों ने मुख्यधारा में लौटने का फैसला लिया।
पुलिस अधीक्षक के अनुसार, आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में कई वर्षों से वांछित और बड़े हमलों में शामिल सदस्य भी हैं। वहीं पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इन नक्सलियों ने अपने हथियार, विस्फोटक सामग्री और गोला-बारूद सुरक्षा बलों के हवाले कर दिए हैं। सभी को शासन की पुनर्वास योजना के तहत सहायता प्रदान की जाएगी। गढ़चिरौली पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यह सफलता सुरक्षा बलों की लगातार कोशिश और स्थानीय जनता के सहयोग का परिणाम है। यह संकेत है कि अब जंगलों में भय नहीं, विश्वास का माहौल बन रहा है।
Naxalites surrender: वहीं आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों ने बताया कि अब वे हिंसा छोड़कर शांति और विकास की राह पर चलना चाहते हैं। बता दें इस बड़े सरेंडर से नक्सल संगठन को भारी नुकसान पहुंचा है और सुरक्षा एजेंसियों को उम्मीद है कि इससे बाकी बचे नक्सलियों में भी मुख्यधारा में लौटने की प्रेरणा मिलेगी।
