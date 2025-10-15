Naxalites surrender: नक्सल संगठन को फिर बड़ा झटका, 7 करोड़ के इनामी समेत 61 नक्सलियों ने डाले हथियार!

पुलिस अधीक्षक के अनुसार, आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में कई वर्षों से वांछित और बड़े हमलों में शामिल सदस्य भी हैं। वहीं पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इन नक्सलियों ने अपने हथियार, विस्फोटक सामग्री और गोला-बारूद सुरक्षा बलों के हवाले कर दिए हैं। सभी को शासन की पुनर्वास योजना के तहत सहायता प्रदान की जाएगी। गढ़चिरौली पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यह सफलता सुरक्षा बलों की लगातार कोशिश और स्थानीय जनता के सहयोग का परिणाम है। यह संकेत है कि अब जंगलों में भय नहीं, विश्वास का माहौल बन रहा है।