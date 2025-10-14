Patrika LogoSwitch to English

बीजापुर

BJP Leader Murder: नक्सलियों का खूनी खेल! भाजपा नेता सत्यम पुनेम की गला घोंटकर हत्या, इलाके में दहशत

BJP Leader Murder: बीजापुर के इलमिडी थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने भाजपा नेता सत्यम पुनेम की गला घोंटकर हत्या कर दी। एरिया कमेटी ने वारदात की जिम्मेदारी ली।

2 min read

बीजापुर

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 14, 2025

भाजपा नेता सत्यम पुनेम की हत्या (Photo source- Patrika)

भाजपा नेता सत्यम पुनेम की हत्या (Photo source- Patrika)

BJP Leader Murder: बीजापुर जिले के इलमिडी थाना क्षेत्र से एक बार फिर नक्सलियों की निर्मम वारदात सामने आई है। सोमवार-मंगलवार की दरमियानी रात नक्सलियों ने भाजपा एसटी मोर्चा के उपाध्यक्ष सत्यम पुनेम की बेरहमी से हत्या कर दी। घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है।

BJP Leader Murder: एरिया कमेटी ने ली हत्या की जिम्मेदारी

जानकारी के अनुसार, मृतक सत्यम पुनेम उसूर तहसील के मुजलाकांकेर गांव के निवासी थे और बीते 20 वर्षों से भाजपा संगठन से जुड़े हुए थे। वे स्थानीय स्तर पर पार्टी के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे थे और आदिवासी समाज में उनकी अच्छी पहचान थी।

सूत्रों के मुताबिक, घटना की रात नक्सली उनके घर पहुंचे और जबरन बाहर बुलाकर रस्सी से गला घोंट दिया। ग्रामीणों ने मंगलवार सुबह जब उनका शव देखा तो तत्काल पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।घटनास्थल से नक्सलियों का पर्चा भी बरामद हुआ है, जिसमें मद्देड एरिया कमेटी ने हत्या की जिम्मेदारी ली है।

हत्या ने पूरे संगठन को झकझोर दिया…

BJP Leader Murder: पर्चे में भाजपा नेता पर मुखबिरी करने का आरोप लगाते हुए हत्या की चेतावनी भरे अंदाज में स्वीकारोक्ति की गई है। साथ ही नक्सलियों ने बुधवार को भारत बंद का आह्वान भी किया है।घटना के बाद से इलाके में भय और तनाव का माहौल है। सुरक्षा बलों ने क्षेत्र में सर्चिंग अभियान तेज कर दिया है।

पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश की जा रही है और घटना की हर पहलू से जांच की जा रही है।स्थानीय भाजपा नेताओं ने इसे कायराना हरकत बताते हुए कहा कि सत्यम पुनेम पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता थे, जिनकी हत्या ने पूरे संगठन को झकझोर दिया है।

Naxalite IED: नक्सलियों की साज़िश ​फिर नाकाम, जवानों ने मौके से बरामद की 5 किलो वजनी आईईडी
नारायणपुर
Naxalite IED (Photo source- Patrika)

