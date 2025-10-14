BJP Leader Murder: नक्सलियों का खूनी खेल! भाजपा नेता सत्यम पुनेम की गला घोंटकर हत्या, इलाके में दहशत

सूत्रों के मुताबिक, घटना की रात नक्सली उनके घर पहुंचे और जबरन बाहर बुलाकर रस्सी से गला घोंट दिया। ग्रामीणों ने मंगलवार सुबह जब उनका शव देखा तो तत्काल पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।घटनास्थल से नक्सलियों का पर्चा भी बरामद हुआ है, जिसमें मद्देड एरिया कमेटी ने हत्या की जिम्मेदारी ली है।