IED recovered: नक्सलियों की साजिश नाकाम! 10 किलो IED बरामद, पुलिस की सर्चिंग से कांप उठा माओ बेल्ट

चंदनबाहरा रोड में मिला 10 किलो IED (Photo source- Patrika)
IED recovered: डीआरजी एवं धमतरी पुलिस ने एक बार फिर नक्सलियों के मंसूबों को नाकाम किया है। कमांड टिफिन आईईडी को निष्क्रिय कर क्षेत्र में सर्चिंग भी बढ़ा दी गई है। मुखबिर से नगरी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम फरसिया से चंदनबाहरा मार्ग पर नक्सलियों द्वारा आईईडी लगाने की जानकारी मिली थी।
साथ ही आसपास के जंगल क्षेत्रों में नक्सलियों की गतिविधियों की भी सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर एसपी धमतरी सूरज सिंह परिहार के निर्देशन में एवं एएसपी शैलेन्द्र पांडेय के हमराह में डीआरजी नगरी एवं बीडीएस टीम की संयुक्त पुलिस बल शनिवार को नक्सल विरोधी अभियान, सर्चिंग एवं एरिया डॉमिनेशन के लिए रवाना हुई।
IED recovered: सर्चिंग के दौरान चंदनबाहरा आवागमन मार्ग में पुलिस दल को 10 किलो वजन का कमांड-टिफिन आईईडी संदिग्ध अवस्था में प्राप्त हुआ। इसे डीआरजी टीम की सुरक्षा में एवं बीडीएस टीम की सतर्कता व तकनीकी दक्षता से सुरक्षित रूप से निष्क्रिय कर नष्ट किया गया। इस कार्यवाही से एक बड़ी नक्सली साजिश विफल हुई तथा पुलिस बल द्वारा त्वरित कार्रवाई कर क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा की स्थिति बनाए रखने में सफलता मिली।
