IED recovered: नक्सलियों की साजिश नाकाम! 10 किलो IED बरामद, पुलिस की सर्चिंग से कांप उठा माओ बेल्ट

IED recovered: सर्चिंग के दौरान चंदनबाहरा आवागमन मार्ग में पुलिस दल को 10 किलो वजन का कमांड-टिफिन आईईडी संदिग्ध अवस्था में प्राप्त हुआ। इसे डीआरजी टीम की सुरक्षा में एवं बीडीएस टीम की सतर्कता व तकनीकी दक्षता से सुरक्षित रूप से निष्क्रिय कर नष्ट किया गया। इस कार्यवाही से एक बड़ी नक्सली साजिश विफल हुई तथा पुलिस बल द्वारा त्वरित कार्रवाई कर क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा की स्थिति बनाए रखने में सफलता मिली।