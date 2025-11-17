CG Naxal Encounter: तुमालपाड़ जंगल में मुठभेड़, पांच-पांच लाख के 3 इनामी नक्सली ढेर, हथियार–विस्फोटक बरामद…

इस सभी पर पांच-पांच लाख की इनामी राशि घोषित थी। मुठभेड़ स्थल से 303 रायफल, बीजीएल एवं अन्य हथियार, गोला-बारूद सामग्री भी बरामद की गई है। एसपी किरण चव्हाण ने बताया कि मांडवी देवा नक्सल संगठन में आईईडी एक्सपर्ट था। कुछ माह पूर्व कोंटा के नजदीक हुए जिस बारूदी विस्फोट में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकांश राव गिरिपुंजे शहीद हुए थे। उनकी हत्या की साजिश रचने वाला और आईईडी ब्लास्ट का मास्टरमाइंड कुख्यात नक्सली माड़वी देवा ही था। जिसे डीआरजी जवानों की टीम ने आज तुमालपाड़ के जंगलों में हुए मुठभेड़ में मार गिराया है।