CG News: सुरक्षाबलों को मिली बड़ी सफलता, नक्सलियों की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किया ध्वस्त, 17 नग रायफल हथियार बरामद

एसपी ने कहा कि पुलिस की नई रणनीति एवं लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन के चलते माओवादियों के नेटवर्क पर करारा प्रहार हो रहा है। बीते वर्ष में 545 माओवादी आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा से जुड़ चुके हैं, 454 माओवादी गिरफ्तार व 64 माओवादी मारे गए हैं, वहीं शेष बचे नक्सलियों पर दबाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। सुकमा पुलिस इस बड़ी कार्रवाई के माध्यम से सभी भटके हुए नक्सलियों और उनके समर्थकों से अपील करती है।