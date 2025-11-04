Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सुकमा

CG News: सुरक्षाबलों को मिली बड़ी सफलता, नक्सलियों की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किया ध्वस्त, 17 नग रायफल हथियार बरामद

CG News: नक्सल अभियानो से नक्सलियों को हुआ है भारी नुकसान, तथा भारी दबाव माओवादी में है। माओवादियों के विरूद्ध एंटी नक्सल ऑपरेशन और भी ज्यादा तेज होगा।

2 min read
Google source verification

सुकमा

image

Love Sonkar

Nov 04, 2025

CG News: सुरक्षाबलों को मिली बड़ी सफलता, नक्सलियों की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किया ध्वस्त, 17 नग रायफल हथियार बरामद

CG News: सुकमा के गोमगुड़ा इलाके के घने जंगल में सुरक्षाबलों ने नक्सलियों की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ध्वस्त किया है। साथ ही 17 नग रायफल हथियार एवं भारी मात्रा में निर्माण सामग्री उपकरण बरामद किया। बता दें कि सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से नक्सलियों ने हथियार एवं विस्फोटक सामग्री निर्माण फैक्ट्री संचालित कर रहे थे। जिसे सुरक्षबलों ने ध्वस्त किया है।

एंटी नक्सल अभियान के तहत नक्सली खौफ में है। जवानों की लगातार कार्रवाई से दबाव में है।ऐसे में नक्सलियों के पास हिंसा छोड़कर शांति और विकास के मार्ग अपनाने का एक ही विकल्प है। दूसरी ओर नक्सलियों को चेतावनी दी जा रही है कि हिंसा का रास्ता छोड़ मुख्यधारा में लौट आए।

एसपी ने दी जानकारी

सुकमा एसपी किरण चव्हाण ने बताया कि नई रणनीति के तहत एंटी नक्सल ऑपरेशन संचालित किए जा रहे हैं, इसके परिणाम स्वरूप सुरक्षाबलों को एक बड़ी सफलता मिली है। सुकमा DRG टीम ने 3 नवंबर को सटीक खुफिया सूचना के आधार पर चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान गोमगुड़ा इलाके के घने जंगल क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा संचालित अवैध हथियार निर्माण फैक्ट्री का पता लगाते हुए उसे ध्वस्त किया है।

मौके से 17 नग रायफल (सभी चालू हालात में), हथियार बनाने के उपकरण, मशीनें, गन पार्ट्स, तथा हथियार निर्माण में उपयोग की जाने वाली भारी मात्रा में सामग्री बरामद की गई है। प्रारंभिक जांच में यह फैक्ट्री नक्सलियों द्वारा क्षेत्र में सशस्त्र गतिविधियों को बढ़ाने के उद्देश्य से चलाई जा रही थी।

नक्सलियों को करार जवाब

एसपी ने कहा कि पुलिस की नई रणनीति एवं लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन के चलते माओवादियों के नेटवर्क पर करारा प्रहार हो रहा है। बीते वर्ष में 545 माओवादी आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा से जुड़ चुके हैं, 454 माओवादी गिरफ्तार व 64 माओवादी मारे गए हैं, वहीं शेष बचे नक्सलियों पर दबाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। सुकमा पुलिस इस बड़ी कार्रवाई के माध्यम से सभी भटके हुए नक्सलियों और उनके समर्थकों से अपील करती है।

सरकार की पुनर्वास ने नक्सली को सम्मान दिया

उन्होंने कहा कि सुकमा पुलिस यह विश्वास दिलाती है कि सुरक्षित वापसी आत्मसमर्पण करने वाले हर नक्सली को पूरी सुरक्षा और सम्मान दिया जाएगा। पुनर्वास के अवसर छ.ग़. शासन की नई नक्सलवादी आत्मसर्पण, पीड़ित राहत पुनर्वास नीति 2025 के तहत बेहतर जीवन, रोज़गार और आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। सुनहरे भविष्य का अवसर आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा और आपके परिवार को एक स्थायी और शांतिपूर्ण जीवन जीने का अवसर मिलेगा।

घटनास्थल से बरामद हथियार सामग्री सूची :-


  1. BGL रॉकेट लॉन्चर 01 नग




  2. BGL लॉन्चर 06 नग




  3. 12 बोर राइफल 06 नग




  4. सिंगल शॉट राइफल 03 नग




  5. देशी कट्टा 01 नग




  6. 12 बोर राइफल का बैरल 02 नग




  7. सिंगल शॉट का बैरल 02 नग




  8. हैण्ड ड्रिल मशीन बड़ा 01 सेट




  9. टेबल वाईस 17 नग




  10. BGL बैरल 03 नग




  11. BGL बॉडी कवर 02 नग




  12. लैंप 01 नग




  13. हैण्ड ड्रिल मशीन छोटा 01 सेट




  14. कुल्हाड़ी 01 नग




  15. बंसुला 01 नग




  16. बिजली वायर 20 मीटर




  17. लोहे का पाईप 05 नग




  18. गिरमिट 02 नग




  19. हाथौड़ा 02 नग




  20. ग्राइंडर प्लेट 04 नग




  21. वेल्डिंग हैंड शील्ड 02 नग।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

04 Nov 2025 01:43 pm

Published on:

04 Nov 2025 12:55 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Sukma / CG News: सुरक्षाबलों को मिली बड़ी सफलता, नक्सलियों की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किया ध्वस्त, 17 नग रायफल हथियार बरामद

बड़ी खबरें

View All

सुकमा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

सुकमा में नक्सल उन्मूलन अभियान की बड़ी सफलता, विस्फोटक सामग्री सहित 2 नक्सल सप्लायर गिरफ्तार

सुकमा पुलिस की बड़ी कार्रवाई (photo source- Patrika)
सुकमा

CG News: सुकमा में 11 बीएलओ को शोकॉज नोटिस जारी, 2 दिन में जवाब देने के मिले निर्देश

निर्वाचन से जुड़े काम में लापरवाही (photo source- Patrika)
सुकमा

सुपरवाइजर की प्रताड़ना से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मौत, एक ने छोड़ी नौकरी, महिला एवं बाल विकास विभाग में मचा हड़कंप

सुपरवाइजर की प्रताड़ना से आंबा कार्यकर्ताओं में आक्रोश (photo source- Patrika)
सुकमा

बस्तर संभाग में अगले 24 घंटे भारी बारिश की चेतावनी, जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर, जानें मौसम अपडेट

भारी वर्षा की चेतावनी (Photo source- Patrika)
सुकमा

महंगाई भत्ता व एरियर्स को लेकर सरकार पर बरसे कर्मचारी, बोले- 29 अक्टूबर को होगा राज्यव्यापी आंदोलन

Dearness allowance (Photo source- Patrika)
सुकमा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.