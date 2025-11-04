CG News: सुरक्षाबलों को मिली बड़ी सफलता, नक्सलियों की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किया ध्वस्त, 17 नग रायफल हथियार बरामद

CG News: सुकमा के गोमगुड़ा इलाके के घने जंगल में सुरक्षाबलों ने नक्सलियों की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ध्वस्त किया है। साथ ही 17 नग रायफल हथियार एवं भारी मात्रा में निर्माण सामग्री उपकरण बरामद किया। बता दें कि सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से नक्सलियों ने हथियार एवं विस्फोटक सामग्री निर्माण फैक्ट्री संचालित कर रहे थे। जिसे सुरक्षबलों ने ध्वस्त किया है।
एंटी नक्सल अभियान के तहत नक्सली खौफ में है। जवानों की लगातार कार्रवाई से दबाव में है।ऐसे में नक्सलियों के पास हिंसा छोड़कर शांति और विकास के मार्ग अपनाने का एक ही विकल्प है। दूसरी ओर नक्सलियों को चेतावनी दी जा रही है कि हिंसा का रास्ता छोड़ मुख्यधारा में लौट आए।
सुकमा एसपी किरण चव्हाण ने बताया कि नई रणनीति के तहत एंटी नक्सल ऑपरेशन संचालित किए जा रहे हैं, इसके परिणाम स्वरूप सुरक्षाबलों को एक बड़ी सफलता मिली है। सुकमा DRG टीम ने 3 नवंबर को सटीक खुफिया सूचना के आधार पर चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान गोमगुड़ा इलाके के घने जंगल क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा संचालित अवैध हथियार निर्माण फैक्ट्री का पता लगाते हुए उसे ध्वस्त किया है।
मौके से 17 नग रायफल (सभी चालू हालात में), हथियार बनाने के उपकरण, मशीनें, गन पार्ट्स, तथा हथियार निर्माण में उपयोग की जाने वाली भारी मात्रा में सामग्री बरामद की गई है। प्रारंभिक जांच में यह फैक्ट्री नक्सलियों द्वारा क्षेत्र में सशस्त्र गतिविधियों को बढ़ाने के उद्देश्य से चलाई जा रही थी।
एसपी ने कहा कि पुलिस की नई रणनीति एवं लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन के चलते माओवादियों के नेटवर्क पर करारा प्रहार हो रहा है। बीते वर्ष में 545 माओवादी आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा से जुड़ चुके हैं, 454 माओवादी गिरफ्तार व 64 माओवादी मारे गए हैं, वहीं शेष बचे नक्सलियों पर दबाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। सुकमा पुलिस इस बड़ी कार्रवाई के माध्यम से सभी भटके हुए नक्सलियों और उनके समर्थकों से अपील करती है।
उन्होंने कहा कि सुकमा पुलिस यह विश्वास दिलाती है कि सुरक्षित वापसी आत्मसमर्पण करने वाले हर नक्सली को पूरी सुरक्षा और सम्मान दिया जाएगा। पुनर्वास के अवसर छ.ग़. शासन की नई नक्सलवादी आत्मसर्पण, पीड़ित राहत पुनर्वास नीति 2025 के तहत बेहतर जीवन, रोज़गार और आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। सुनहरे भविष्य का अवसर आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा और आपके परिवार को एक स्थायी और शांतिपूर्ण जीवन जीने का अवसर मिलेगा।
