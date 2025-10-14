नगर निगम में घमासान… मल्टीलेवल पार्किंग की जगह पर मंदिर निर्माण पर बवाल, कांग्रेस पार्षदों का वॉकआउट

चौधरी ने कहा कि पिछली सामान्य सभा में कहा गया था कि आज की सामान्य सभा में प्रतापगंज पारा में तय मल्टीलेवल पार्किंग पर चर्चा होगी पर उसे एजेंडे में शामिल ही नहीं किया गया। चौधरी ने कहा कि महापौर तो अब खुलेआम कह रहे हैं कि मंदिर बनकर रहेगा। चौधरी ने कहा कि हमारा विरोध मंदिर या किसी समाज से नहीं है। हमारा विरोध सिर्फ बेहद उपयोगी जमीन को देने का है। चौधरी ने कहा कि पार्किंग के साथ ही शॉपिंग कॉप्लेक्स बनता तो निगम की आय में करोड़ों का इजाफा होता।