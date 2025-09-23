Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

अतिथि व्याख्याता पदों पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों की नियुक्ति नहीं, भड़के नेता प्रतिपक्ष महंत ने कही ये बात, सीएम को​ लिखा पत्र

CG News: गैर छत्तीसगढ़ियों की नियुक्ति और स्थानीय युवाओं की उपेक्षा को लेकर अब कांग्रेस ने हमले तेज कर दिए हैं। नियुक्ति को लेकर नेता प्र​तिपक्ष महंत ने सीएम को पत्र लिखा है..

रायपुर

Chandu Nirmalkar

Sep 23, 2025

CG Politics news, dr. charan das Mahant news
अतिथि व्याख्याता पदों पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों की नियुक्ति हो: महंत ( Photo - Patrika )

CG News: नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने उच्च शिक्षा विभाग में गैर छत्तीसगढ़ियों की नियुक्ति और स्थानीय छत्तीसगढ़ियों की उपेक्षा को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है। ( CG News ) उन्होंने लिखा है कि उच्च शिक्षा विभाग की ’अतिथि व्याख्याता नीति-2024’ छत्तीसगढ़ियों के हितों के विरुद्ध है। इसमें संशोधन होना चाहिए।

CG News: अतिथि व्याख्याता नीति-2024’ लागू

नेता प्रतिपक्ष ने अपने पत्र में लिखा है कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 20 जून 2024 से ’अतिथि व्याख्याता नीति-2024’ लागू की गई है। इस नीति में छत्तीसगढ़ियों की घोर उपेक्षा करते हुए अभ्यर्थियों की पात्रता के मापदण्डों में ऐसे प्रावधान नहीं किए गए हैं कि छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक हो, इसमें छत्तीसगढ़ के बाहर के निवासियों को भी पात्र माना गया है, जो उचित नहीं है।

मध्यप्रदेश में मूल निवासी को मान्यता

उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार अतिथि विद्वानों के पदों के लिए मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। महंत ने बताया कि हाल ही में सरगुजा संभाग के महाविद्यालयों में 34 पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। इसमें से 15 पदों पर अन्य राज्य के निवासी है तथा 19 पदों पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी चयनित हुए हैं। महंत का कहना है कि प्रदेश के शिक्षित युवा बेरोजगारों और नौजवानों के लिए यह जरूरी है कि उक्त नीति में तत्काल संशोधन किया जाए और मध्यप्रदेश की भांति ही छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को ही यह अवसर प्राप्त हो।

Published on:

23 Sept 2025 02:16 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / अतिथि व्याख्याता पदों पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों की नियुक्ति नहीं, भड़के नेता प्रतिपक्ष महंत ने कही ये बात, सीएम को​ लिखा पत्र

