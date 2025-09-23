अतिथि व्याख्याता पदों पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों की नियुक्ति नहीं, भड़के नेता प्रतिपक्ष महंत ने कही ये बात, सीएम को​ लिखा पत्र

उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार अतिथि विद्वानों के पदों के लिए मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। महंत ने बताया कि हाल ही में सरगुजा संभाग के महाविद्यालयों में 34 पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। इसमें से 15 पदों पर अन्य राज्य के निवासी है तथा 19 पदों पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी चयनित हुए हैं। महंत का कहना है कि प्रदेश के शिक्षित युवा बेरोजगारों और नौजवानों के लिए यह जरूरी है कि उक्त नीति में तत्काल संशोधन किया जाए और मध्यप्रदेश की भांति ही छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को ही यह अवसर प्राप्त हो।