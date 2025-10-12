Chhattisgarh News: महापौर के रडार में फंसा नगर निगम का कर्मचारी, कमीशनखोरी का लगा गंभीर आरोप

महापौर ने जांच के दिए निर्देश (Photo source- Patrika)
Chhattisgarh News: नगर निगम धमतरी में भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी आम बात हो गई है। दशकों से यहां इस तरह की शिकायतें आ रही है। एक बार फिर कमीशनखोरी का मामला सामने आया है। यहां के कर्मचारी सुनील सालुंके पर एकता नगर धमतरी निवासी ओमप्रकाश साहू ने 25 हजार रुपए कमीशन लेने का आरोप लगाते हुए महापौर से लिखित शिकायत की है।
यह मामला अब तूल पकड़ते जा रहा है। महापौर को दिए आवेदन में ओमप्रकाश साहू ने कहा है कि वह एकता नगर धमतरी का रहने वाला है। मेरा भांजा अमरचंद साहू एवं यामिनी साहू रामपुर वार्ड में सुखदेव सिन्हा के मकान एवं खुली जमीन को क्रय किया है। रजिस्ट्री पश्चात बाउंड्रीवाल का निर्माण कराया गया था। निगम ने जेसीबी के माध्यम से बाउंड्रीवाल को तोड़ दिया। इसके बाद निगम से विधिवत शुल्क जमा कर परमिशन लेकर पुन: बाउंड्रीवाल कराया है।
इसके बाद भी निगम प्रशासन द्वारा बाउंड्रीवाल तोड़ने के लिए नोटिस जारी किया गया था। जानकारी लेने जब वह निगम दफ्तर पहुंचा तो वहां सुनील सालुंके मिले। उन्होंने कार्रवाई रूकवाने के लिए 25 हजार रूपए की डिमांड की। मैंने यह राशि उन्हें दे दी। इसके बाद भी निगम द्वारा बाउंड्रीवाल को तोड़ दिया गया। ओमप्रकाश साहू का कहना है कि इस कार्रवाई से वह मानसिक रूप से परेशान हैं। उन्होंने महापौर को लिखित शिकायत देकर इस मामले में जांच कर उक्त कर्मचारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
Chhattisgarh News: अतिक्रमण हटाने के लिए हाईकोर्ट से नोटिस आया था। इसी के आधार पर ओमप्रकाश साहू के घर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। मेरे द्वारा उनसे किसी प्रकार की रिश्वत या कमीशन नहीं ली गई है। आरोप बेबुनियाद है। इस आरोप से मेरी छवि धूमिल हुई है। मैं कोतवाली थाना में शिकायत दर्ज कराने के साथ ही कोर्ट में संबंधित के खिलाफ मानहानि का केस करूंगा: सुनील सालुंके, निगम कर्मचारी
नगर निगम के कर्मचारी सुनील सालुंके पर कमीशन मांगने का आरोप ओमप्रकाश साहू ने लगाया है। इस संबंध में मुझे लिखित में शिकायत मिली है। इसकी जांच के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। जांच पश्चात यदि दोषी पाया जाता है, तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी: रामू रोहरा, महापौर ननि
बड़ी खबरेंView All
धमतरी
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग