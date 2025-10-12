Chhattisgarh News: महापौर के रडार में फंसा नगर निगम का कर्मचारी, कमीशनखोरी का लगा गंभीर आरोप

इसके बाद भी निगम प्रशासन द्वारा बाउंड्रीवाल तोड़ने के लिए नोटिस जारी किया गया था। जानकारी लेने जब वह निगम दफ्तर पहुंचा तो वहां सुनील सालुंके मिले। उन्होंने कार्रवाई रूकवाने के लिए 25 हजार रूपए की डिमांड की। मैंने यह राशि उन्हें दे दी। इसके बाद भी निगम द्वारा बाउंड्रीवाल को तोड़ दिया गया। ओमप्रकाश साहू का कहना है कि इस कार्रवाई से वह मानसिक रूप से परेशान हैं। उन्होंने महापौर को लिखित शिकायत देकर इस मामले में जांच कर उक्त कर्मचारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।